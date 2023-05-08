 

Рупор тоталитарной пропаганды: Артемовск

08.05.2023, 3:00, Разное
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Артемовск. 07.05.2023

1. В городе ЧВК "Вагнер" продолжает штурм квартала многоэтажек на западных окраинах.
Сегодня интенсифицировались удары по последним укрепам ВСУ + к вечеру помимо Артемовска, начали накрывать Богдановку, Орехово-Васильевку, Часов Яр и другие поселки к западу от города. Также в течение дня шли удары по Славянско-Краматорской агломерации.
Бои в городе носят характер выдавливания противника из города дом за домом. По словам Пригожина, пленных не берут. Снарядов для "Вагнера" вроде как выделили, что отмечает и противник, жалуясь на усилившееся огневое поражение группировки ВСУ в городе и к западу от Артемовска.

2. С точки зрения логистики, сохраняется ситуация оперативного окружения группировки ВСУ в городе. Все дороги в город простреливаются, что ведет к регулярным потерям в технике к западу от города. Тем не менее, противник, несмотря на потери, пытается удерживать снабжение и даже загоняет в город дополнительную технику, взамен уничтоженной.
Слухи о том, что у ВСУ в Артемовске закончилась техника действительности не соответствуют. Еще есть и танки и ББМ.

3. Хромово, Богдановка, Орехово-Васильевка, Красное, Новомарково — под ВСУ. В эти поселки наши штурмовики пока не заходили.
Сырский сегодня заявил, что стоит задача держать Артемовск, как минимум, до 9 мая. По сути, повторяют ситуацию с агонией остатков мариупольской группировки ВСУ на "Азовстали", которой также поставили в прошлом году задачу не капитулировать до 9 мая, после чего, она вскоре после праздников капитулировала.
Впрочем, Пригожин уже сообщал, что задачи брать город именно к дате нет. Первичная задача — перемолоть как можно больше сил ВСУ, покуда идет артемовское сражение.

PS. Под ночь Часов Яр и Артемовск равняют чугунием.
Также прилеты в районе Константиновки и Краматорска

Трансляция боевых действий как обычно в Телеграм https://t.me/boris_rozhin – кому интересно, подписывайтесь

Источник: Colonel Cassad


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