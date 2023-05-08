Брюки-парашюты триумфально вернулись в городскую моду: с чем носить их, чтобы выглядеть современно и стильно

Штаны-парашюты в 2023 году пользуются огромной популярностью. Их выбирают для себя многие знаменитости. Они вернулись в городскую моду. Это триумфальное возвращение.

Это мешковатые нейлоновые брюки, которые обычно имеют кулиски на талии и лодыжках. Хотя они похожи на брюки-карго, они отличаются по структуре и типу ткани.

Штаны-парашюты изначально стали популярными в 80-х. В 90-х и 2000-х годах также было возрождение этого наряда. Штаны-парашюты носили многие знаменитости. В них очень удобно и можно выглядеть стильно.

В настоящее время штаны-парашюты претерпели некоторые изменения и приобрели современный вид. Однако, чтобы выглядеть роскошно и модно, нужно правильно стилизовать эти брюки. Вот несколько отличных идей для вдохновения при составлении современного образа.

С “детской” футболкой

Это еще один элемент моды ранних нулевых, популярность которого в последнее время возродилась. Он также известен как крошечная футболка и представляет собой укороченный облегающий топ. Поскольку он был популярным в то же время, что и штаны-парашюты, то эти два наряда станут идеальным сочетанием при создании образа в стиле 2000 года.

Хорошо смотрится “детская” футболка с клетчатым принтом и декором в виде сердца в сочетании с черным низом. Полностью белые кроссовки, спортивные солнцезащитные очки и большая сумка с сеткой дополняют остальную часть образа.

С футболкой оверсайз

Штаны-парашюты обладают неоспоримой атмосферой уличной одежды, которую можно сочетать с такой же мешковатой футболкой с графическим рисунком в любое время года. Это хороший вариант для повседневной носки.

Например, интересно смотрится наряд, состоящий из темно-синих брюк-парашютов и белой футболки с синим графическим рисунком. Спортивные солнцезащитные очки, эффектные серьги и разнообразные браслеты станут идеальным дополнением ансамбля.

Создавая свой собственный образ со штанами-парашютами, стоит подумать о том, чтобы поэкспериментировать со сравнительно большими силуэтами, чтобы подчеркнуть дизайн брюк и ощущение уличной одежды.

В стиле пэчворк

Можно стилизовать свои штаны-парашюты, используя их как эффектный элемент. Свободная, мешковатая форма уже делает их привлекательным вариантом одежды, но можно еще больше подчеркнуть это, выбрав модель с дизайном в стиле пэчворк.

Например, интересно смотрятся брюки с узором в виде различных кусочков зеленых прямоугольников вместе с простой черной майкой. Этот лоскутный дизайн делает брюки еще более эффектными.

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С боди

Мешковатая форма штанов-парашютов создает сбалансированный контраст с облегающим стилем боди. Таким образом, сочетание создает действительно стильный, уравновешенный образ.

Например, хорошо смотрится сине-коричневое боди с зелеными брюками карго. Укороченная водолазка, черные угги и сумка из змеиной кожи завершают образ. Можно немного поиграть с контрастами, чтобы создать действительно модный образ.

Анималистичный принт

Сочетание брюк-парашютов с топом с ярким узором — еще один способ стилизовать эти брюки.

Можно немного поэкспериментировать с анималистическими принтами, так как такая комбинация поможет создать действительно забавный образ. Например, интересно смотрится топ с узором под зебру и белые присборенные брюки-парашюты. Черные сандалии, серебряная сумочка и черный хиджаб завершают образ.

Минималистичный стиль

Если хочется, чтобы штаны-парашюты были звездой наряда, то весь остальной образ должен быть в минималистском стиле. Поскольку брюки являются эффектной и модной деталью, они отлично сочетаются с простым стильным верхом.

Например, можно надеть черную рубашку с длинными рукавами, зеленые брюки-парашюты и пару кроссовок. Наряд довольно прост, но он имеет особую изюминку.

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С корсетом

Хорошо смотрятся штаны-парашюты в сочетании с топами в корсетном стиле. Это помогает создать суперстильный образ, который может служить повседневным нарядом или более гламурным вечерним вариантом одежды.

Корсетные топы эффектно облегают фигуру и красиво подчеркивают грудь. Можно сочетать черный корсетный топ с темно-синими штанами-парашютами и черно-белыми кроссовками.

Многослойный наряд

Штаны-парашюты отлично смотрятся в многослойном наряде. Из-за их интересного покроя можно создавать множество интересных нарядов, экспериментируя с различными комбинациями одежды.

Хорошо выглядит сетчатый топ поверх черного бюстгальтера с зелеными штанами-парашютами. Все это дополняет длинное черное пальто и кремовый свитер, которые хорошо сочетаются с туфлями того же цвета. В целом весь образ довольно интересный и несколько официальный.

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Яркий фиолетовый цвет

Подобно смелым принтам, яркие цвета также можно использовать для создания забавных нарядов со штанами-парашютами. Интересно смотрится фиолетовый пояс вместе с бежевыми брюками, фиолетовым топом в сетку, шляпой-ведром такого же цвета и кроссовками пастельных тонов.

Не стоит бояться использовать яркие оттенки в своем наряде.

Свитер с открытыми плечами

Если вы одеваетесь для более прохладной погоды, свитера могут отлично сочетаться с брюками-парашютами. Существует множество различных стилей такого верха, от вязаных в рубчик до водолазок и кардиганов, так что можно смело экспериментировать.

Интересно смотрится свитер кремового цвета вместе с коричневыми штанами-парашютами. Белоснежные кроссовки, черная сумка через плечо и короткая прическа дополняют остальную часть образа.

Все эти варианты нарядов выглядят очень интересно, стильно и модно, именно поэтому каждая девушка сможет подобрать то, что подойдет именно ей.