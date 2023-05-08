С кожаным жилетом и ботинками челси: с чем носить мини-юбку, чтобы выглядеть стильно этой весной

В этом году в моде мини-юбка. Это просто идеальное решение на весну и лето, так как можно создать действительно удивительный и яркий образ.

Можно создать любой образ, от нарядного для выхода в свет до повседневного, более сдержанного, например, для прогулки или встречи с другом за чашкой кофе.

Вот несколько отличных решений, с чем можно сочетать и как носить мини-юбку этой весной, чтобы выглядеть стильно.

Спортивный наряд

Короткая юбка, выполненная в спортивном стиле, выглядит действительно шикарно. Это отличное решение как для повседневной носки, так и для офиса.

Дополнив образ синей кепкой и нейтральным кроссбоди, можно создать повседневный образ. Все это хорошо смотрится с сапогам выше колена на каблуке.

Чтобы выглядеть более элегантно, в качестве аксессуара стоит использовать клатч или элегантную сумочку. Чтобы создать офисный стиль, стоит выбрать твидовый костюм и дополнить его обувью на каблуках.

Джинсовая мини-юбка

Джинсовая юбка придает образу непринужденный вид, поэтому сочетание с обтягивающими брюками, ветровкой и кроссовками делает образ сдержанным, почти спортивным.

Чтобы придать образу нотку гламура, стоит добавить аксессуары, в частности пару массивных серебряных серег и утонченную сумку через плечо.

Сочетающиеся вещи

Сочетающиеся комплекты облегчают процесс выбора наряда. С полосатым комплектом даже не нужны аксессуары, так как узор сам по себе эффектный.

Тем не менее, с помощью аксессуаров можно легко украсить или дополнить комплект, поэтому стоит выбрать подходящие украшения, верхнюю одежду и обувь.

Добавить стильный элемент

Кожаный жилет в байкерском стиле создаст резкий контраст с изящной юбкой, придавая образу особый стиль.

Все это хорошо сочетается с ботинками челси, простой серебряной цепочкой и волосами, собранными в небрежный пучок.

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Добавить оригинальные детали

Очень интересно, ярко и стильно будет смотреться мини-юбка с различными оригинальными элементами, от шлейфа до гигантских цветочных деталей.

Чтобы сделать образ более расслабленным, стоит сочетать наряд с белой футболкой и слипонами. Если хочется выглядеть действительно круто и эффектно, то нужно сочетать юбку с подходящими ботинками, прозрачным черным топом и кожаной курткой.

Мини-юбка цвета хаки

Цвет хаки отличается универсальностью и особым стилем. Благодаря такому наряду можно выглядеть современно и круто.

Можно сочетать юбку с топом на пуговицах или с простым свитером с круглым вырезом и белыми кроссовками.

Поиграть с пропорциями

То, что юбка миниатюрная, не означает, что топ должен быть таким же. Можно сделать образ более сдержанным и непринужденным.

Чтобы подобрать наряд для вечеринки, стоит сочетать мини-юбку, дополненную большой застежкой и пуговицами вместе с достаточно длинным блейзером, накинутым сверху.

Кожаная мини-юбка

Джинсовый наряд может быть классикой, но не стоит недооценивать силу кожи, которая может быть как натуральной, так и искусственной.

Кожаная мини-юбка и соответствующий топ-корсет — это сочетание, которое стоит попробовать, особенно в сочетании с сапогами до колен.