 

Советы перед майскими праздниками: как лимон спасет от опьянения

08.05.2023, 0:50, Новости дня
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Майские праздники – отличное время для того, чтобы выбраться на природу или на дачу в компании друзей и родственников, пожарить шашлыки, а также запить их чем-нибудь покрепче. Однако как сделать так, чтобы после весело проведенного времени не хотелось держаться за голову из-за похмелья или стыда за танцы на столе?

Федеральное агентство новостей со ссылкой на портал Om1 рассказало о том, как правильно употреблять алкоголь, чтобы не навредить здоровью и хорошо чувствовать себя после застолья.

Во-первых, плотный перекус, включающий в себя белки и жиры, поможет снизить всасывание алкоголя в кровь. Во вторых, старайтесь растягивать содержимое бокала, а не выпивать его залпом. Остаться трезвым на майские праздники также поможет и обычная вода, которую можно потягивать в перерывах.

Кроме того, рассказали в ФАН и о том, как лимон спасет от опьянения. Оказывается, как только вы почувствовали, что пол начал уплывать из под ног, следует сразу же выпить воды с выжатым туда лимонным соком. Такой напиток будто по мановению волшебной палочки снизит уровень опьянения.

Напоследок стоит запомнить еще одно важное правило: постарайтесь не смешивать между собой различные виды алкоголя. Ну а если этого избежать никак не получится, следите за тем, чтобы градус напитков повышался.

Также стали известны и другие советы перед майскими праздниками. Например, Радио 1 рассказали о всех видах маринадов для мяса, которые сделают трапезу не только вкуснее, но и полезнее.


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