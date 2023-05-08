Тушь класса люкс и средства против старения: косметические средства, которые не стоят своих денег (и почему)

Индустрия красоты постоянно предлагает нам так много замечательных продуктов. Но большинство из них не стоят своих денег. Вопрос в том, как отделить полезные продукты от тех, которые являются неэффективными? В сегодняшней статье мы расскажем, почему на некоторые косметические средства по уходу за собой лучше не тратить деньги.

Тушь класса люкс

Тушь может быть секретным оружием для достижения более длинных и густых ресниц. Но вам не нужно тратить половину своей зарплаты на тюбик туши, чтобы получить результат. У аптечных вариантов отличная формула, и они так же хороши, как и те, которые вы можете найти в отделе продуктов класса люкс.

Средства против старения

Мы все хотим хорошо выглядеть. А после достижения определенного возраста для многих из нас хорошо выглядеть означает выглядеть моложе. Вот почему так много женщин, не колеблясь, тратят большие деньги на любой продукт, который заявлен как антивозрастной.

Как оказалось, многие продукты, обещающие нам более молодой цвет лица, на самом деле неэффективны. Нет кремов от морщин. В большинстве случаев это баночка с обычным увлажняющим средством. Лучше выбрать продукт с активными ингредиентами.

Матирующие салфетки

Живя в солнечном и очень влажном климате, многие сталкиваются с проблемой жирной кожи. Пытаясь решить ее, женщины покупают матирующие салфетки. К сожалению, они не работают.

Салфетки для снятия макияжа

Давайте посмотрим правде в глаза. Удаление макияжа — одна из наименее приятных задач, с которыми мы, женщины, сталкиваемся каждый день. Мысль о чем-то, что может помочь сделать этот процесс менее раздражающим, вызывает у экспертов улыбку.

К сожалению, салфетки для демакияжа – очередная пустая трата денег. Лучше возьмите теплую влажную салфетку и используйте кокосовое масло, чтобы удалить остатки макияжа.

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На самом деле кокосовое масло не только эффективно удаляет всю грязь с лица, но и является естественным увлажняющим средством. Мы ведь можем только догадываться, что в составе этих влажных салфеток для снятия макияжа.

Крем от целлюлита

Как и морщины, целлюлит — страшный враг, с которым сталкивается большинство из нас, женщин. Надеясь, что эти надоедливые бугры на бедрах исчезнут, мы бесконечно пробуем разные решения, от лазерного лечения до кремов. К сожалению, быстрого решения нет.

Действительно, нет быстрого способа избавиться от целлюлита, кроме упражнений и здорового питания. Невероятно дорогие кремы, обещающие вам красивую кожу, не работают. Нет коротких путей или простых способов избавиться от целлюлита, кроме дисциплины и регулярных процедур.

Отшелушивающее средство для губ

Отшелушивающие средства для губ, сделанные своими руками, могут работать так же хорошо, как и покупные. Если вы хотите сэкономить деньги, вы можете сделать свой собственный скраб для губ, используя немного кокосового масла, смешанного со столовой ложкой коричневого сахара, для мгновенно увлажненных и великолепных губ. Если у вас потрескались губы, вам нужно пить больше воды. Потрескавшиеся губы — один из первых признаков обезвоживания.

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Лосьоны для тела

От сладкого кокоса до восхитительного цветочного аромата – лосьоны для тела есть в ванной у каждой дамы. Проблема в том, что они портят кожу.

Лосьоны могут пересушивать кожу, вместо того чтобы помочь смягчить и увлажнить ее. Первым ингредиентом многих таких продуктов для тела является вода, которая, как известно, сушит кожу. Это часто является причиной, по которой мы наносим лосьон после душа. Кроме того, в списке ингредиентов обязательно есть спирт, который еще больше сушит и раздражает кожу. Вместо такого лосьона используйте чистое кокосовое масло или масло какао, которые являются естественными увлажнителями.

Меньше значит лучше

Когда дело доходит до получения максимальной отдачи от ваших косметических продуктов, эксперты считают, что чем меньше, тем лучше. В первую очередь вам следует искать продукты с более коротким списком ингредиентов. Даже если вы не всегда знаете, какие добавки являются ненужными и потенциально вредными, выбор меньшего количества добавок в целом — это шаг в правильном направлении. Кроме того, основные ингредиенты, такие как вода или растительные экстракты, с гораздо меньшей вероятностью будут раздражать вашу кожу. Они даже могут повысить эффективность продукта.

Хотя некоторые продукты стоят потраченных денег, вы должны руководствоваться типом своей кожи и имеющимися проблемами. Вы должны отдавать предпочтение продуктам, которые прошли клинические испытания, чтобы гарантировать их эффективность. На профилактические продукты также стоит потратиться. Например, всегда лучше отсрочить старение, чем пытаться обратить вспять уже произошедшие изменения.

Познакомьтесь с конкретным брендом, его продуктами. Читайте обзоры и исследования, прежде чем платить слишком много денег за средство, которое в будущем не принесет желаемых результатов.