С костюмом или ярким платьем: стильные летние образы с сапогами

Многие считают, что на лето сапоги совершенно не подходят и это абсолютно не та обувь, которую можно носить в жаркий сезон. Однако на самом деле вместе с сапогами можно создать действительно потрясающий и эффектный образ. Вот подборка модных и стильных вариантов того, как можно отлично сочетать летние наряды с такой обувью.

Яркие сапоги

Очень интересно смотрятся яркие и эффектные ботинки, которые никого не оставят равнодушным. Однако позволить себе их могут только лишь смелые девушки.

С помощью такой обуви можно создать достаточно забавный образ. Однако нужно помнить о том, что если сапоги являются основной изюминкой образа, то весь остальной наряд должен быть максимально простым, с однотонным цветом и легким материалом.

Отличным решением в таком случае станет простая длинная рубашка. Большим преимуществом является то, что наряд свободный и в нем точно не будет жарко.

С модным платьем

Белые ботильоны на танкетке хорошо смотрятся вместе со струящимся ярким розовым платьем. В итоге создается очень интересный и роскошный контраст.

Чтобы сделать создаваемый образ еще более ярким и притягательным, стоит добавить оригинальный клатч с леопардовым принтом.

С укороченным топом

Сапоги летом в сочетании с укороченным топом может стать самым лучшим вариантом, так как можно выглядеть стильно и при этом чувствовать себя очень комфортно.

Однако при этом очень важно правильно подобрать цветовое сочетание наряда. Хорошо сочетаются черные ботильоны с черной мини-юбкой и белой майкой, и готов просто потрясающий образ.

С легкой цветовой палитрой

Белые сапоги снова пользуются огромной популярностью, и они на пике моды. С помощью такой обуви можно создать красивый повседневный образ, сочетая ее с белой юбкой, выполненной из джерси, а также светло-голубой блузкой с вышивкой.

Такой наряд помогает создать довольно простой и непринужденный городской образ с легким оттенком морского бриза.

С соответствующим набором

Некоторые считают, что подходящий набор выглядит довольно скучно и несколько формально, однако это совершенно не так. Можно выбрать для себя действительно стильные и роскошные вещи.

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Летний яркий костюм можно красиво дополнить ботинками челси без шнурков и эффектными аксессуарами. В итоге получится действительно фантастический образ, который подойдет для повседневной носки, офиса или формального мероприятия.

С шортами

Белые сапоги выглядят стильно, ярко и очень эффектно, поэтому они идеально подойдут для создания роскошного летнего образа. Белые сапоги являются универсальным вариантом и отлично подходят абсолютно ко всему.

Твидовый костюм с шортами хорошо смотрится с такой обувью. Это отличное решение как для повседневной носки, так и для более формального мероприятия.

Кремовые тона

Бежевые и другие нейтральные цвета обязательно должны быть в летнем гардеробе. Большим плюсом является то, что они хорошо сочетаются между собой и с любым другим цветом.

Чтобы летом выглядеть стильно и модно, стоит сочетать трикотажный наряд вместе с замшевыми сапогами. В качестве аксессуара днем хорошо подойдет повседневная соломенная сумка, а вечером ее стоит заменить на модный и стильный кожаный клатч.

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С яркими цветами

Яркие сапоги могут казаться достаточно сложными для стилизации. Однако все же не нужно бояться рисковать и вносить в свой образ более интересные и насыщенные краски.

Интересно будут смотреться яркие сапоги вместе с таким же оригинальным и красочным нарядом. Можно при этом придерживаться как одной цветовой гаммы, так и добавить в образ контраст. В любом случае это поможет выделиться и буквально сиять.

С джинсовой тканью

Мешковатые джинсы очень хорошо смотрятся вместе с кожаными сапогами до колен на каблуках. Штаны при этом нужно заправить.

Все это стоит соединить с легким топом, чтобы буквально сиять. Это идеальный вариант для повседневной носки.

С мини-юбкой

Сапоги с животными принтами выглядят очень ярко. С такой обувью будет хорошо смотреться джинсовая мини-юбка и простая футболка.

Классический черный и белый

Ботинки в ковбойском стиле отлично сочетаются с черно-белым нарядом. Это помогает придать образу изюминку.

С льняным костюмом

Льняные наряды являются настоящим трендом летом. Хорошо смотрится такой наряд с лакированными ботинками.

С объемным нарядом

Ботинки могут быть простыми, чтобы не отвлекать внимание от наряда. Хорошо смотрятся такие сапоги с объемной одеждой.

Контраст с яркими тонами

Этим летом повсюду будет розовый цвет. Отлично смотрятся неоново-розовые шорты с ковбойскими сапогами.

Резиновые сапоги

Это отличный вариант, когда на улице идет дождь и есть лужи. Резиновые сапоги отлично сочетаются с шортами и помогают сделать образ более гламурным.

С платьем-комбинацией

Длинное шелковое платье в бельевом стиле выглядит роскошно. Чтобы оно смотрелось еще более стильно, стоит сочетать его с лакированными ботинками.

С брюками карго

Сочетание объемных брюк с ботильонами выглядит роскошно. Все это можно дополнить рубашкой.

С пиджаком

Если на улице прохладно, то поверх топа можно надеть пиджак. Лучше всего выбрать модель оверсайз. Такой наряд отлично смотрится с сапогами.

С повседневным платьем

Ботильоны вместе с платьем выглядят фантастически. Это помогает добавить образу особый стиль.