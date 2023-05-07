Мнение: Не надо цинизма

В Фейсбуке дивная наша обчественность обрушилась… на песню Окуджавы из к/ф “Белорусский вокзал”, точнее, на ее главный рефрен – “Нам нужна одна Победа, одна на всех, мы за ценой не постоим”. В записи автор ссылается на некоего своего знакомого фронтовика, который якобы именно из-за этих “пяти страшных слов” данную песню “категорически невзлюбил”. Полторы тысячи лайков, сотня перепостов.

Временами все ж трудно отделаться от впечатления, что ответом на насквозь фальшивый патриотически-милитаристский психоз официальной пропаганды становится не менее фальшивый, а порой и едва ли не более мерзкий на вид пацифистский невроз нашей “прогрессивной общественности”. Одни уже проели плешь своими нескончаемыми песнями и плясками на тему “бессмертного подвига советского народа” – а другие не придумали ничего лучше, кроме как взяться отрицать подвиг в принципе.

Песня-то, в общем, очень простая: герои поют о том, что ради победы готовы отдать все, даже свои жизни. Однако, поскольку песня (одна из лучших вообще когда-либо написанных песен о войне) постоянно в последнее время волей-неволей звучит в контексте все более тошнотворной “победной” пропаганды – она, видимо, слушателей начинает восприниматься и как исполняемая ОТ ИМЕНИ официоза. То есть сдвигается восприятие того, кто поет: поют как бы не сами постаревшие бойцы 10-го десантного батальона, чудом выжившие в аду – а поет, условно говоря, мама бабушка популярного телеведущего Вани Урганта, которой подпевают Сталин с Берией.

И поют они, в воспаленном воображении наших “западников”-прогрессистов, такую песнь: “у вас была Великая Победа, которой Вы уже 70 с лишним лет никак непраздноваться не можете – и, ЗНАЧИТ, поэтому ВСЁ БЫЛО НЕ ЗРЯ: и ГУЛАГ, и миллион расстрелянных, и голодомор, и 20-27-42 млн. погибших в войне – это все была ЦЕНА ПОБЕДЫ, примите и возрадуйтесь!”

Но ведь, как замечал еще Пушкин, “золото не делается хуже, даже если упадет в дерьмо; его надо просто достать оттуда – и отмыть!” Точно так же и “Мы за ценой не постоим” не надо нагружать смыслами, которых в ней никогда не было, и которые, может быть, налипли к ней из-за нынешнего, действительно, вопиюще фальшивого победобесия.

Песня-то о том, что люди все-таки знали, за что воевали. Имели перед собой цель, которую искренне считали большей, чем собственная жизнь. Понятно, что у нас, у нынешних, таких целей нет и взять их неоткуда; однако ведь что такое цинизм? Цинизм – это отказываться признавать существование высоких целей просто оттого, что у самого нет смелости их ставить.

Не надо цинизма. Цинизм для слабых и трусов (2017)