 

Рупор тоталитарной пропаганды: “Вагнеру” дадут боеприпасы

07.05.2023, 23:20, Разное
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Пригожин сообщил, что ЧВК "Вагнер" начнут выдавать боеприпасы. Координировать работу с "Вагнером" будет Суровикин. По линии "Вагнера" отвечать за это будет генерал-полковник Мизинцев

Сегодня мы получили боевое распоряжение, впервые за все это время. В сухом остатке следующее — нам обещают дать боеприпасы и вооружения столько, сколько нам требуется для продолжения дальнейших действий, нам клянутся, что на фланге будет выставлено все, чтобы нас не подрезал противник. Нам говорят о том, что мы можем действовать в Артемовске так, как считаем нужным и нам дают Суровикина, как человека, который будет принимать все решения в рамках боевых действий ЧВК "Вагнер" во взаимодействии с Министерством обороны. (с) Пригожин

Посмотрим, решит ли данная схема тлеющий с осени конфликт Пригожина с министерством обороны.
Ну а Артемовск так или иначе надо дочищать и смотреть, куда потом идти дальше.

Источник: Colonel Cassad


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