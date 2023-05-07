Тени с блестками – свежий бьюти-тренд весны-лета – 2023: как их модно и стильно сочетать со стрелками

Тени для век позволяют создать яркий образ, стать привлекательной, соблазнительной. Они дают возможность проявить свой творческий потенциал, сделать интересный макияж. Один из самых популярных приемов – «вырезанная складка». Поговорим о том, как использовать этот прием с модными в этом сезоне блестящими тенями и как сочетать его со стрелками.

Данная техника позволяет придать взгляду глубину, особую выразительность. Добиться эффекта достаточно просто – нанесите консилер на веко, выделив складку. Для создания контраста для верхней части века используйте светлые тона. Далее – несколько красивых идей макияжа.

Праздничный вариант

Поскольку тени с блестками чаще используют для макияжа на особый случай, начнем с них. Контур, нарисованный блестящими тенями, сделает вас звездой любой вечеринки. Золото хорошо смотрится на фоне розовых, красных, пурпурных базовых оттенков. Для оформления зоны под бровью используйте менее насыщенный тон, получить который поможет растушевка.

Тотал-блэк

Вариация популярных во все времена смоки-айз, предполагающая использование угольно-черных теней на подвижной части века и дымчатых, светлых – над складкой. Макияж подойдет для особых случаев, но, чтобы сделать его, потребуется потренироваться.

Нейтральные оттенки

Отличный вариант для тех, кто только приступает к изучению техники. Вы можете использовать коричневые, бежевые, серые тона, оттенок загара. Чтобы преобразиться в восточную красавицу, способную покорить одним взмахом ресниц, более темные матовые оттенки выбирайте для оформления складки. Для самого века подойдут золотистые тени с легким блеском. Завершит создание гармонии четкая стрелка.

Металлические оттенки

Золото и серебро, нанесенные на веки, превратят каждую женщину в роковую красотку, покорительницу мужских сердец. Особенно если четко прорисовать границы между оттенками тонкой линией подводки. Сначала наносятся металлические тени, затем – изящная стрелка. После нескольких тренировок рисовать вы сможете ничуть не хуже, чем стилист Дженнифер Лопес.

Блеск золота

Классическое беспроигрышное сочетание – блестящие золотистые тени и матовые красные. Получается женственно, благородно, стильно. Умело нанесенные золотые тени помогут выделить складку века и линию ресниц.

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Графическая точность

Этот макияж для тех, кто уже поднаторел в искусстве рисования стрелок. Для того чтобы красиво выделить складку века, используется тонкая линия подводки. Она же и создает контраст между верхней и нижней частями. Особая эстетика будет достигнута при помощи пучков ресниц.

Свежесть зелени

Зеленый – цвет капризный, прежде чем использовать такие тени, убедитесь, что они не делают лицо визуально болезненно бледным. А в одежде есть хотя бы акцент в зеленом тоне.

Сделать макияж с вырезанной складкой достаточно просто. Но, если у вас нет опыта, не стесняйтесь использовать трафарет. Еще одна хитрость – тени, которые вы использовали для выделения складки, используйте для нижнего века.

Блестки в центре

При выборе макияжа нужно ориентироваться не только на модные тенденции, но и на собственный вкус. Поэтому, если вам не нравится россыпь блесток, вы можете использовать их дозированно – поместить в центральной части века. Красиво смотрится сочетание с блестками матовых пурпурных и оранжевых теней.

Белая подводка

Достаточно смелое средство для макияжа, но при грамотном использовании способно создать интересный эффект. Используйте свои любимые тени, комбинирую матовые и глянцевые оттенки. Основное правило при работе с белой подводкой – она должна быть качественной, насыщенной пигментом.

Современные тени с блестками позволяют создать броский, красивый макияж. Главное – использовать несколько подходящих друг другу оттенков и сочетать тени со стрелками и тушью для ресниц с эффектом наращивания.