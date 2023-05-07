Модный аксессуар способен изменить образ: солнцезащитные очки, подходящие к любому лицу (видео)

С одной стороны, солнцезащитные очки – это предмет утилитарный, выполняющий весьма важную функцию, которая вполне понятна, будучи отраженной в их названии. Но с другой – они уже давно превратились в весьма эффектный модный аксессуар, способный как дополнить тот или иной образ, так и задать ему другое направление. В связи с этим умение грамотно подбирать солнцезащитные очки играет немаловажную роль для заядлых модниц. Вот какие наиболее популярные варианты для лета 2023 года предлагают дизайнеры.

Большие прямоугольные очки

Такой вариант солнцезащитных очков, как аксессуар большого размера, имеющий прямоугольную форму, является одним из преобладающих трендов предстоящего лета. При этом он относится к разряду ностальгических, потому что навевает воспоминания о прошедших годах.

Наиболее модными оправами в предстоящие жаркие, солнечные дни будут те, которые по максимуму закрывают лицо. Такой образ будет смотреться наиболее эффектно. И если вы захотите выделиться из толпы, добавив своему облику шарма, то этот вариант будет беспроигрышным.

Цветная оправа

Теплая летняя пора поднимает настроение и вызывает желание экспериментировать, в том числе и с яркими цветами. Поэтому не стоит ограничиваться только одними очками, выполненными в классическом стиле. Стилисты предлагают обратить внимание на большое разнообразие оправ, предлагаемых дизайнерами, которые отличаются яркой, забавной цветовой гаммой, бросающейся в глаза.

Речь идет, например, об очках в белой оправе, представляющей собой весьма оригинальный современный выбор. Он призван внести нотку винтажности в создаваемый вами образ. Не нужно бояться экспериментов с цветом, отдавая предпочтение оправе желтого, зеленого, розового цветов.

“Кошачий глаз”

Еще один модный летний тренд – очки “кошачий глаз”. Они образуют пикантный острый угол сверху.

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Эта модель отличается особой женственностью. При этом она выигрышно смотрится при различных конфигурациях лица.

Цветное стекло

Большую роль при выборе солнцезащитных очков сегодня также играет цвет стекла. То есть речь идет уже не только об оправах, но и о линзах. Эксперимент с цветовой гаммой распространяется и на них. В предстоящем сезоне вашему вниманию предлагаются оранжевые, желтые, розовые стекла.

Очки авиаторы

Данный вид солнцезащитных очков – это вечная классика, которая всегда находится на пике моды. В этом сезоне особо актуальными будут очки авиаторы, выполненные в ретро-стиле.

Их вы можете выбрать, если не хотите импровизаций. В противном случае вы можете остановиться на авиаторах с цветными стеклами.

Получить более детальное представление о модных оправах позволяет видео.