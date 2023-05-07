 

Мнение: Жить чужой жизнью

07.05.2023, 22:25, Разное
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Ровно 6 лет назад написано. Даже странно было читать, что когда-то наши “прогрессисты” так радовались победе Макрона.

“Смешная история с сегодняшней победой Макрона-Макарона во Франции – в русских сетях нечто зеркальное по сравнению с полугодичной давности событием – победой Трампа в США. Тогда прыгали и бесновались наши “ватники” и охранители, а демократическая общественность впала в неприкрытое уныние и даже депрессию; нынче же наоборот – на улице “прогрессистов” праздник, шутки, веселье и смех, а горе-злосчастье проклинают уже российские сторонники Ле Пен (вместе со стариком М.Веллером, за здоровье которого я теперь даже опасаюсь).

Самое забавное во всем этом, впрочем, очевидная тщета и искусственность веселья – что полгода назад у одних, что сегодня у других. Люди ведь ведут себя так, как будто в самом деле от победы/поражения Трампа или ЛеПенихи что-то изменится в жизни России и российских обывателей; увы! Все эти радости и горести не имеют отношения к реальности: американцы выбирают для себя, французы тоже для себя. И как Трамп уже успел здорово разочаровать наших “путинистов”, так и новый президент Франции еще не раз подложит свинью российским “макаронистам” (например, возьмет и задружится с Путиным, хе-хе).

В целом по выборам во Франции уже который электоральный цикл кажется, что выборы там очень уж манипулируемы со стороны. Постоянно там СМИ за счет каких-то грязных “сливов” убирают из гонки главного фаворита: на прошлых выборах была совсем уж грязная история со Стросс-Каном и черной горничной абсолютно жуткого вида, которую он якобы изнасиловал; на этот раз технично слили Фийона, “поймав” его на том, чем занимаются едва ли не все депутаты во всех странах.

Очень уж из-под всего этого торчат уши. Но чьи? Уж точно не Путина. Думаю, тут рыбы пострашнее и поглубже” (2017).

Источник: Размышления вольного социолога


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