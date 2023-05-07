Рупор тоталитарной пропаганды: Сирия возвращается в ЛАГ

Главы МИД Лиги Арабских Государств официально одобрили возращении Сирии в ЛАГ.

Сирия уже несколько лет добивалась возвращения после победы Асада в Сирийской войне, но изначально ставила условия, что она не будет сама набиваться, а ее должны пригласить те страны, которые ее исключали. Так что Асад и здесь своего добился. При известной помощи Москвы и Тегерана.

Возвращение Сирии в ЛАГ – еще одна победы РФ и Ирана на ближневосточном направлении. США до последнего пытались этому помешать и угрожали ряду арабских стран, пытаясь заблокировать возвращение Сирии. Слабеющий гегемон обтекает.

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