 

Рупор тоталитарной пропаганды: Сирия возвращается в ЛАГ

07.05.2023, 22:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Главы МИД Лиги Арабских Государств официально одобрили возращении Сирии в ЛАГ.

Сирия уже несколько лет добивалась возвращения после победы Асада в Сирийской войне, но изначально ставила условия, что она не будет сама набиваться, а ее должны пригласить те страны, которые ее исключали. Так что Асад и здесь своего добился. При известной помощи Москвы и Тегерана.

Возвращение Сирии в ЛАГ – еще одна победы РФ и Ирана на ближневосточном направлении. США до последнего пытались этому помешать и угрожали ряду арабских стран, пытаясь заблокировать возвращение Сирии. Слабеющий гегемон обтекает.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.01.22 / Вазелин от черных точек или банан от темных кругов: какие бьюти-хаки TikTok эффективны, а от каких нужно отказаться

26.08.22 / Авиакомпания «Победа» разрешила курить на борту за дополнительную плату

01.06.22 / Вопрос о новом разделе Польши отложат до перевыборов в Европарламент

08.12.20 / Скандалы: Курорт, ограниченный засухой

17.11.22 / «Мы возвращаемся, чтобы остаться» — NASA запустило беспилотную миссию к Луне

05.04.22 / СМИ: Кортни Кардашьян и Трэвис Скотт поженились в Лас-Вегасе сразу после “Грэмми”

10.01.23 / Мошенница Анна Делви собирается запустить собственное реалити-шоу

15.05.22 / Мнение: Британия трещит по швам, бедные англичанки нищают и дефицит трески

27.05.22 / Ученые: в подростковом возрасте голоса родителей звучат иначе

01.12.22 / “Шансов, что он их не увидит, нет”: Пригожин рассказал, как петербуржцам достучаться до Беглова на “прямой линии”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика