 

Техники на репетиции парада мало. И понятно — почему

07.05.2023, 21:41, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Москва готовится ко Дню Победы, для которого теперь не актуален лозунг «Никогда больше!».

Вся Тверская опустела — от Маяковской до Моховой. Непривычно было видеть ее без машин, совсем голой. Но это ненадолго. В сопровождении машин ДПС на улицу выезжают тягачи с танками Т-34.

Восторженная толпа снимает происходящее на телефоны, а полиция периодически спрашивает аккредитацию у стоящих возле ограждения журналистов.

После — БТР, бензовозы, а за ними — какие-то ракеты (тушками — то есть муляжи, конечно). Мне удалось опознать только Тополь-М: он не влезает в объектив фотоаппарата.

В этом году военной техники на Тверской было примерно в три-четыре раза меньше, чем в прошлом. Всего несколько бэтээров и танков. Ответ на вопрос: а где вся остальное? — известен.

Из люков бэтээров выглядывают совсем молодые лица — даже с расстояния в несколько десятков метров видно, что этим солдатам едва исполнилось двадцать.

Ближе к Охотному Ряду зевак сгоняют в подземный переход и просят не задерживаться. На углу Тверской и Моховой стоит лишь Т-34, дулом нацеленный на здание Исторического музея и Кремль, над Сенатским дворцом которого несколько дней назад сбили беспилотники.

Москва готовится к традиционному параду, хотя во многих регионах торжества отменили, как и акцию «Бессмертный полк», — по причине обеспечения безопасности. В День Победы теперь не актуален лозунг «Никогда больше!».

Макар Ситкин,
специально для «Новой»

Смотреть другие фотографии

Источник: Новая газета


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.09.22 / “Свободный доступ”: в Москве с нарушителями борются с помощью чат-бота

20.12.21 / Максим Галкин с сыном Гарри преподали подписчикам урок катания на санках

19.07.22 / Роскомнадзор потребовал от YouTube удалить 105 000 запрещенных материалов

18.02.23 / Подделка есть, состава — нет

06.12.21 / Седан от Lada возглавил рейтинг авто с высоким клиренсом

15.09.22 / Сенатор Рубио – миграционная политика Белого дома убивает США

20.10.20 / Скандалы: На темной стороне Сети

16.05.22 / Меньше домашнего окрашивания и средств по уходу. Каких ошибок советуют избегать парикмахеры

02.06.21 / В них не будет жарко, а образ получится стильным: как вписать в свой гардероб трендовые летние кардиганы

22.09.22 / После схода вагонов в Заполярье восстановлено движение поездов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика