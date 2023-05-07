Техники на репетиции парада мало. И понятно — почему

Москва готовится ко Дню Победы, для которого теперь не актуален лозунг «Никогда больше!».

Вся Тверская опустела — от Маяковской до Моховой. Непривычно было видеть ее без машин, совсем голой. Но это ненадолго. В сопровождении машин ДПС на улицу выезжают тягачи с танками Т-34.

Восторженная толпа снимает происходящее на телефоны, а полиция периодически спрашивает аккредитацию у стоящих возле ограждения журналистов.

После — БТР, бензовозы, а за ними — какие-то ракеты (тушками — то есть муляжи, конечно). Мне удалось опознать только Тополь-М: он не влезает в объектив фотоаппарата.

В этом году военной техники на Тверской было примерно в три-четыре раза меньше, чем в прошлом. Всего несколько бэтээров и танков. Ответ на вопрос: а где вся остальное? — известен.

Из люков бэтээров выглядывают совсем молодые лица — даже с расстояния в несколько десятков метров видно, что этим солдатам едва исполнилось двадцать.

Ближе к Охотному Ряду зевак сгоняют в подземный переход и просят не задерживаться. На углу Тверской и Моховой стоит лишь Т-34, дулом нацеленный на здание Исторического музея и Кремль, над Сенатским дворцом которого несколько дней назад сбили беспилотники.

Москва готовится к традиционному параду, хотя во многих регионах торжества отменили, как и акцию «Бессмертный полк», — по причине обеспечения безопасности. В День Победы теперь не актуален лозунг «Никогда больше!».

Макар Ситкин,

специально для «Новой»

Смотреть другие фотографии

—