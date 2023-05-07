Мнение: Про пользу компьютерных игр

Грустное наследие коммунизма — мораль государственных крепостных, которая подразумевает, что человек должен каждую минуту приносить пользу хозяину. В рамках такой морали барбершопы, например, не нужны, так как мужчина может фрезеровать детали хоть обритым налысо. Тратить время и деньги на излишество в виде барбершопа настоящий мужчина не имеет права, так как этот час и эту тысячу рублей он мог бы употребить с пользой для семьи или для государства.

(Лирическое отступление. Я не участвую в сетевой войне полов, как кто-то мог бы предположить после первого абзаца. Тезисы «мужчины угнетены женщинами» и «женщины угнетены мужчинами» я нахожу одинаково ложными. Или одинаково верными, смотря с какой стороны посмотреть. Однако сегодня я пишу конкретно про проблемы мужчин, так как на наших женщин общество давит другими способами. В хорошие парикмахерские, к примеру, дамам в России ходить дозволено).

Так вот, барбершоп — это недостойно. Аналогичным образом мужчина в России не должен тратить время на такие детские занятия, как раскраска фигурок для Вархаммера, например. Суть табу та же — мужчина не имеет права получать удовольствие, так как мужчина является рабочей лошадкой, которая должна приносить пользу.

На внешнем уровне неформальный запрет оформляется чуть иначе. Ходить в барбершопы нельзя, так как уход за внешностью — занятие чересчур женственное для «настоящего мужика», а красить фигурки для Вархаммера нельзя, так как это — инфантильно, для детей. Однако корень проблемы глубже. Мужчина в России — это двуногий скот, который должен работать и приносить пользу кому-то, а не себе лично. И даже одобряемые хобби — спорт, к примеру — предполагают, что мужчина накачает мускулатуру, а потом будет выдавать больше угля государству или сильнее бить его врагов. Чтение книг аналогичным образом предполагает, что мужчина станет образованнее, и потом сможет применить знания в заводском цеху.

Наше общество во многом архаично, так что оно готово забыть про пользу, когда речь идёт про занятия статусные, престижные. То есть про занятия, которые требуют больших денег, связаны с риском для жизни и, вообще, являются подражанием высшему классу. К примеру, мужчина имеет право ходить в театр или на охоту, выезжать «на воды» за рубеж — вот как дворяне в романах русских классиков. Также дозволяется увлекаться аристократическими видами спорта, такими как футбол или единоборства, хотя бы и на правах болельщика. Это не приносит государству прямой пользы, но это престижно, и потому тоже считается нормальным.

Наконец, общество спокойно относится к выпивке и к телевизору. Когда двигатель перегревается, его выключают, чтобы дать возможность остыть. Вот и мужчина, который после тяжёлой смены бессмысленно гипнотизирует экран телевизора с рюмкой в руке, тоже положительный герой: лошадка славно потрудилась, устала, пусть немного перед следующей сменой отдохнёт.

Давление общества включается в тот момент, когда мужчина начинает делать что-то просто так, без ответов на вопрос «для кого» и «зачем». Сегодня я собирался рассказать, как искины изменят компьютерные игры через пару лет — а перемены нас и вправду ждут невероятные. Но каждый раз, когда я пишу про компьютерные игры, в комментариях непременно начинают намекать, что это занятие детское, бесполезное. Я не шучу, вот так прямо и спрашивают: «а какая польза от этих ваших компьютерных игр».

Польза от компьютерных игр, разумеется, есть, и немалая, мы это уже много раз обсуждали. Однако сама постановка вопроса глубоко неправильна и порочна.

Представьте, вы гуляете по набережной, погода хорошая. Вы решили купить себе мороженного — не потому, что вам жарко, и не потому, что вы голодны, а просто так, потому что захотелось. Вы подходите к окошку и достаёте уже из кармана кошелёк, но тут вас тянет за рукав полицейский.

— Вы собираетесь покупать мороженое?

— Ну, да.

— Нет, это для детей, а вы уже взрослый. Мороженое стоит 100 рублей, отдайте эти деньги мне. И вон, смотрите, рабочие перегружают кучу щебня. Так как вы ничем не заняты, идите к ним, поработайте полчаса лопатой.

Ключевой вопрос. Вы будете объяснять полицейскому, что мороженое полезное, что оно вкусное, что самому господину сержанту тоже стоило бы попробовать шоколадный пломбир с изюмом?

Полагаю, что нет. Вы вежливо отодвинете от себя местного дурачка, которому кто-то подарил старую полицейскую фуражку, и тут же забудете про его болтовню.

Так и с компьютерными играми. Понятно, что предрассудки постсоветского общества предполагают, что люди — винтики и шестерёнки, единственный смысл жизни которых заключается в том, чтобы быть полезными кому-то ещё. Мужчина мог бы вместо игры поработать, женщина — убраться в доме, школьник — заняться уроками. Однако я предпочитаю капиталистическую постановку вопроса. Мы живём в свободной стране. Прохожий имеет право думать обо мне, что ему заблагорассудится. А я имею право заниматься чем угодно, если только законом это не запрещено.