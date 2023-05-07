 

Мнение: Об истинном лице нынешней киевской влады… Маски сброшены?

07.05.2023, 21:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В этой шокирующей #новости ужасно всё, кроме, пожалуй одного. Нынешняя киевская #власть, похоже, стала осознавать, что никакие пиаровские «успехи», никакая военная поддержка Запада не помогут ей достичь заявленной цели — выхода на «границы 1991 года». Что в условиях тотальной пропагандистской накачки собственного населения неизбежно станет её, власти, поражением. Независимо от количества «возвращённых» квадратных метров.

И вот приходится раскрывать карты.

Громкое признание главы ГУР МОУ Кирилла Буданова расставляет все точки над i. #Украина переходит к совершенно иным методам борьбы.

Итак, заявлена цель — «убивать русских». Везде, где бы они на тот момент ни находились. Независимо от пола, возраста и степени личной ответственности за происходящее. Просто потому, что они — русские. Просто потому, что иначе, как террористическими методами, заявленных целей Киеву, похоже, уже не достичь.

Что ж, в России хорошо помнят, как в 1990-х чеченские сепаратисты, поняв, что терпят поражение, начали захватывать больницы, взрывать дома и «уничтожать русских, где бы те ни находились». И каждый раз ставились ультиматумы — вывод войск, признание независимости, выплата компенсаций. В какой-то момент это привело к позору Хасавюрта, но не решило проблемы. Потребовалась полномасштабная «контртеррористическая операция», длившаяся много лет и стоившая многих жизней.

Теперь и киевские власти решили пойти по той же стезе, наплевав на всю «цивилизованность» и все «конвенции»?

Каким будет ответ Кремля — новый Хасавюрт, или…?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.05.21 / Яшма для родившихся под числом 1: талисманы для детей по дате рождения и цвету глаз

02.02.22 / Пентагон допустил отправку американских военных на Украину

11.12.21 / Терапевт предупредил об опасных позах для сна

29.01.22 / Зеленский отреагировал на предложение Лаврова приехать на переговоры

24.01.22 / «Это его право»

20.08.22 / ПФР наймет турецких мороженщиков для выдачи пенсий россиянам

23.02.23 / Французские косички и «мокрый» эффект: восемь причесок, когда нет времени или лень вымыть голову

28.05.22 / Мнение: В далекой-далекой галактике…

12.06.21 / Джинсовые шорты, хлопковые платья в цветочек, туники оверсайз и другие вещи, которые нужно отложить в сторону, если хотите выглядеть элегантно и дорого

28.12.21 / Жуткое столкновение легковушки и автокрана в Подмосковье: погибли два человека

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика