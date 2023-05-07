Мнение: Об истинном лице нынешней киевской влады… Маски сброшены?

В этой шокирующей #новости ужасно всё, кроме, пожалуй одного. Нынешняя киевская #власть, похоже, стала осознавать, что никакие пиаровские «успехи», никакая военная поддержка Запада не помогут ей достичь заявленной цели — выхода на «границы 1991 года». Что в условиях тотальной пропагандистской накачки собственного населения неизбежно станет её, власти, поражением. Независимо от количества «возвращённых» квадратных метров.

И вот приходится раскрывать карты.

Громкое признание главы ГУР МОУ Кирилла Буданова расставляет все точки над i. #Украина переходит к совершенно иным методам борьбы.

Итак, заявлена цель — «убивать русских». Везде, где бы они на тот момент ни находились. Независимо от пола, возраста и степени личной ответственности за происходящее. Просто потому, что они — русские. Просто потому, что иначе, как террористическими методами, заявленных целей Киеву, похоже, уже не достичь.

Что ж, в России хорошо помнят, как в 1990-х чеченские сепаратисты, поняв, что терпят поражение, начали захватывать больницы, взрывать дома и «уничтожать русских, где бы те ни находились». И каждый раз ставились ультиматумы — вывод войск, признание независимости, выплата компенсаций. В какой-то момент это привело к позору Хасавюрта, но не решило проблемы. Потребовалась полномасштабная «контртеррористическая операция», длившаяся много лет и стоившая многих жизней.

Теперь и киевские власти решили пойти по той же стезе, наплевав на всю «цивилизованность» и все «конвенции»?

Каким будет ответ Кремля — новый Хасавюрт, или…?

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