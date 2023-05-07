Мнение: Убивать нельзя



Евгений Лавлинский

Покушение на Прилепина уже совсем явно обозначило тренд, который еще после убийства Владлена Татарского описал Дмитрий Ольшанский (но тогда ему многие не поверили). Ольшанский провел аналогию еще с приснопамятными убийствами Моторолы, Гиви и прочих «героев Донбасса», не забыл про убийства Олеся Бузины и Павла Шеремета, и вывел формулу, что ОБЕ стороны уже многие годы занимаются террором, соблюдая негласное правило: убивать «несистемных», тех, кого раньше называли «попутчики», в общем – тех, кто в Систему не входит, а ошивается рядом, пусть и на видных, заметных местах.

То есть, общий вывод: если покушаться на значимых лиц – высокопоставленных чиновников, министров, особистов, генералов ФСБ или СБУ, да пусть даже и армейских – то это, во-первых, тупо труднее (поскольку их охраняют), а главное – за них Система (в обеих странах) начнет, чего доброго, мстить; а вот если «щелкать» лиц, которые сами себя сделали, будь то полевые командиры ДНР, публицисты или «военкоры» (которые могут похвастать лишь сотнями тысяч подписчиков в соцсетях) – то «ответки» можно практически не опасаться, потому что они в широком смысле «ничьи», а публику с ее возмущениями можно просто не брать в расчет. Чиновники (в обеих странах) разве что выступят пару раз со скорбными лицами, потребуют «разобраться» и «наказать» – и, в общем, на этом всё.

Ну вот в этот раз попытались грохнуть Захара Прилепина. И ясно, что «Захар», пусть он и писал в последнее время по сто постов в день в своем Телеграме, всячески восхваляя СВО – все равно для тех, кто реально принимает решения в РФ, остается «чужой», писака-щелкопер, можно даже сказать – чуждый, уже потому, что вообще придает значение словам и мнит себя властителем дум. С точки зрения нынешних властителей РФ, никаких иных властителей в России нет и быть не может, как, впрочем, не должно быть и никаких «дум». В каком-то смысле, если глядеть глазами верховных российских упырей, Захар Лавлинский – это «то же Эхо Москвы, вид сбоку».

Лично у меня вся эта череда терактов вызывает печаль и гадливость. Как и вообще любые убийства из-за угла. В этом есть какая-то неизбывная подлость и низость. На мой взгляд, есть неразрывная связь между такого рода терактами и доносами в тоталитарных обществах. В обоих случаях некто Самый Умный убирает человека, который ему не нравится, чужими руками, оставаясь при этом в полной безопасности и посмеиваясь. Лишь методы различаются – или ты прикрепил бомбу к днищу машины, или накатал «товарищу майору» подметное письмо. Как бомбардировщик, кидающий бомбы с безопасной высоты на города, не имеющие ПВО, как снайпер, засевший на чердаке многоэтажки.

Ну и нельзя не отметить, что убийства писателей и публицистов – это по сути та же самая цензура, только в своем самом крайнем и отмороженном варианте. Невозможно на словах поддерживать свободу слова и Первую Поправку – и одобрять убийства людей, которые пишут не то и не так, как вы сами считаете правильным. Это – тоталитарный мир, который ничем не лучше пресловутого «Русского».

Всё это – при том, что я лично считаю и «Захара» «Прилепина», и уж тем паче отморозка «Владлена» «Татарского» людьми крайне неприятными, а говоря прямо – мерзавцами. Однако спецслужбы, на мой взгляд – куда большее зло. Особенно спецслужбы, спецом занимающиеся убийствами. Общее правило, как я не устаю повторять – УБИВАТЬ НЕЛЬЗЯ.

Жаль Прилепина. Очень жаль его шофера.