Мнение: Убивать нельзя
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Евгений Лавлинский
Покушение на Прилепина уже совсем явно обозначило тренд, который еще после убийства Владлена Татарского описал Дмитрий Ольшанский (но тогда ему многие не поверили). Ольшанский провел аналогию еще с приснопамятными убийствами Моторолы, Гиви и прочих «героев Донбасса», не забыл про убийства Олеся Бузины и Павла Шеремета, и вывел формулу, что ОБЕ стороны уже многие годы занимаются террором, соблюдая негласное правило: убивать «несистемных», тех, кого раньше называли «попутчики», в общем – тех, кто в Систему не входит, а ошивается рядом, пусть и на видных, заметных местах.
То есть, общий вывод: если покушаться на значимых лиц – высокопоставленных чиновников, министров, особистов, генералов ФСБ или СБУ, да пусть даже и армейских – то это, во-первых, тупо труднее (поскольку их охраняют), а главное – за них Система (в обеих странах) начнет, чего доброго, мстить; а вот если «щелкать» лиц, которые сами себя сделали, будь то полевые командиры ДНР, публицисты или «военкоры» (которые могут похвастать лишь сотнями тысяч подписчиков в соцсетях) – то «ответки» можно практически не опасаться, потому что они в широком смысле «ничьи», а публику с ее возмущениями можно просто не брать в расчет. Чиновники (в обеих странах) разве что выступят пару раз со скорбными лицами, потребуют «разобраться» и «наказать» – и, в общем, на этом всё.
Ну вот в этот раз попытались грохнуть Захара Прилепина. И ясно, что «Захар», пусть он и писал в последнее время по сто постов в день в своем Телеграме, всячески восхваляя СВО – все равно для тех, кто реально принимает решения в РФ, остается «чужой», писака-щелкопер, можно даже сказать – чуждый, уже потому, что вообще придает значение словам и мнит себя властителем дум. С точки зрения нынешних властителей РФ, никаких иных властителей в России нет и быть не может, как, впрочем, не должно быть и никаких «дум». В каком-то смысле, если глядеть глазами верховных российских упырей, Захар Лавлинский – это «то же Эхо Москвы, вид сбоку».
Лично у меня вся эта череда терактов вызывает печаль и гадливость. Как и вообще любые убийства из-за угла. В этом есть какая-то неизбывная подлость и низость. На мой взгляд, есть неразрывная связь между такого рода терактами и доносами в тоталитарных обществах. В обоих случаях некто Самый Умный убирает человека, который ему не нравится, чужими руками, оставаясь при этом в полной безопасности и посмеиваясь. Лишь методы различаются – или ты прикрепил бомбу к днищу машины, или накатал «товарищу майору» подметное письмо. Как бомбардировщик, кидающий бомбы с безопасной высоты на города, не имеющие ПВО, как снайпер, засевший на чердаке многоэтажки.
Ну и нельзя не отметить, что убийства писателей и публицистов – это по сути та же самая цензура, только в своем самом крайнем и отмороженном варианте. Невозможно на словах поддерживать свободу слова и Первую Поправку – и одобрять убийства людей, которые пишут не то и не так, как вы сами считаете правильным. Это – тоталитарный мир, который ничем не лучше пресловутого «Русского».
Всё это – при том, что я лично считаю и «Захара» «Прилепина», и уж тем паче отморозка «Владлена» «Татарского» людьми крайне неприятными, а говоря прямо – мерзавцами. Однако спецслужбы, на мой взгляд – куда большее зло. Особенно спецслужбы, спецом занимающиеся убийствами. Общее правило, как я не устаю повторять – УБИВАТЬ НЕЛЬЗЯ.
Жаль Прилепина. Очень жаль его шофера.
Источник: Размышления вольного социолога
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