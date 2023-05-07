Le Figaro – российский истребитель перехватил в Чёрном море польский самолёт

Российский истребитель Су-35 перехватил в небе над Чёрным морем самолёт, принадлежащий польским пограничникам и патрулировавший миграционную ситуацию, пишет Le Figaro. Издание ссылается на данные властей Румынии, поскольку именно она организовала операцию, в которой участвовал самолёт Польши.



AP

Российский истребитель Су-35 перехватил в небе над Чёрным морем польский самолёт, пишет Le Figaro. Самолёт, принадлежащий польским пограничникам, выполнявшим плановое патрулирование совместно с Бухарестом, стал жертвой «неоднократных опасных манёвров» со стороны «безответственного» российского пилота, говорится в сообщении Министерства обороны Румынии. Румыния осудила «совершенно неприемлемое агрессивное поведение» Москвы.

Самолёту удалось приземлиться в Румынии после «первоначальной потери высоты», а затем «серьёзных трудностей с управлением» из-за турбулентности, вызванной ситуацией. Этот инцидент стал «ещё одним доказательством провокационного подхода РФ к Чёрному морю», заявил Бухарест.

По данным румынских властей, польский самолёт без оружия на борту следил за миграционной ситуацией и находился примерно в 60 км к востоку от румынского воздушного пространства в международном воздушном пространстве. Его пребывание в Румынии с 19 апреля по 17 мая согласовано в рамках операции агентства Европейского союза по безопасности внешних границ, в которой также участвуют Испания и Швеция, пишет Le Figaro.

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