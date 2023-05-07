 

Le Figaro – российский истребитель перехватил в Чёрном море польский самолёт

07.05.2023, 21:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Российский истребитель Су-35 перехватил в небе над Чёрным морем самолёт, принадлежащий польским пограничникам и патрулировавший миграционную ситуацию, пишет Le Figaro. Издание ссылается на данные властей Румынии, поскольку именно она организовала операцию, в которой участвовал самолёт Польши.


AP

Российский истребитель Су-35 перехватил в небе над Чёрным морем польский самолёт, пишет Le Figaro. Самолёт, принадлежащий польским пограничникам, выполнявшим плановое патрулирование совместно с Бухарестом, стал жертвой «неоднократных опасных манёвров» со стороны «безответственного» российского пилота, говорится в сообщении Министерства обороны Румынии. Румыния осудила «совершенно неприемлемое агрессивное поведение» Москвы.

Самолёту удалось приземлиться в Румынии после «первоначальной потери высоты», а затем «серьёзных трудностей с управлением» из-за турбулентности, вызванной ситуацией. Этот инцидент стал «ещё одним доказательством провокационного подхода РФ к Чёрному морю», заявил Бухарест.

По данным румынских властей, польский самолёт без оружия на борту следил за миграционной ситуацией и находился примерно в 60 км к востоку от румынского воздушного пространства в международном воздушном пространстве. Его пребывание в Румынии с 19 апреля по 17 мая согласовано в рамках операции агентства Европейского союза по безопасности внешних границ, в которой также участвуют Испания и Швеция, пишет Le Figaro.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.07.22 / Боррель подтвердил попадание в черный список ЕС мотоклуба «Ночные волки» и Сбербанка

02.09.21 / Подозреваемого в убийстве в Анапе установили по отрезанной руке

26.12.21 / На белорусско-литовской границе образовались очереди из сотен грузовиков

04.09.20 / Скорость закачки Starlink выросла до 100 мегабит в секунду

23.08.21 / Курс биткоина пересек отметку в $50 тыс. впервые с мая

13.06.21 / Под Белгородом опрокинулся автобус с пассажирами

27.03.21 / В действиях экс-адвоката Ефремова увидели нарушения этики

10.03.21 / Госсекретарь Блинкен готов обсудить с конгрессменами новые санкции против “Северного потока – 2”

14.12.21 / 36% россиян считают войну с Украиной вполне вероятной – опрос

02.07.20 / В Ботсване у водопоев стали загадочно умирать сотни слонов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика