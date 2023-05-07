 

Der Tagespsiegel – в берлинский суд обратились с требованием разрешить российские флаги в День Победы

07.05.2023, 21:00, Новости дня
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Недавно административный суд Берлина разрешил демонстрацию украинских флагов в День Победы, пишет Der Tagesspiegel. Теперь это решение вступило в законную силу, так как местная полиция предпочла не оспаривать его в высшей инстанции. Однако есть возможность, что запрет будет снят и с демонстрации российской государственной символики, ведь в субботу в суд было подано соответствующее ходатайство, рассказывает немецкое издание.


AP

Во время празднования дня окончания Второй мировой войны 8 и 9 мая в Берлине возле советских памятников в парке Тиргартен, Трептов-парке и районе Панков будет разрешена демонстрация украинских флагов, пишет Der Tagesspiegel. Такое решение принял административный суд столицы. Теперь же оно вступило в законную силу, так как местная полиция решила не оспаривать его в высшей инстанции.

Пока неизвестно, будет ли снят запрет и с демонстрации российской государственной символики, продолжает немецкое издание. В правоохранительных органах заявили, что в субботу было подано срочное ходатайство о её разрешении. Наряду с российскими флагами запрет также распространяется на чёрно-жёлтые Георгиевские ленты и буквы V, а также Z, которые стали символами поддержки кремлёвского курса и боевых действий на Украине. Ограничения не коснутся ветеранов Второй мировой войны, дипломатов и делегаций бывших союзников.

К тому же полиция готовится к провокациям со стороны немцев, состоящих в российском мотоклубе «Ночные волки». Члены организации, выехавшие в Берлин из Москвы, не смогли пересечь границу Польши, так как все они находятся в санкционных списках ЕС. По имеющейся информации, в связи с этим рокеры решили поехать в Мариуполь. Но в Германии в памятных мероприятиях на 8 и 9 мая собираются принять участие члены клуба из Германии и Европы. В День Победы они хотят проехать мотоколонной до советских памятников в Тиргартене и Трептов-парке. Полиция будет их сопровождать. Ещё в апреле байкеры из Германии и Чехии отправились в Нижнюю Саксонию к бывшему нацистскому концентрационному лагерю Берген-Бельзен. По их словам, возложенные ими там венки были позже убраны. 

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной


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