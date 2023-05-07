 

Рупор тоталитарной пропаганды: Атака дронов на Крым и Севастополь

07.05.2023, 20:50, Разное
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Ночью ВСУ пытались атаковать Крым и Севастополь используя 22 БПЛА. Все дроны были сбиты средствами ПВО или выведены из строя средствами РЭБ. Один из дронов смогли посадить целым. Это была славная охота.
Позавчера ВСУ уже пытались обстреливать Крым из ОТРК "Гром-2" – обе ракеты были сбиты средствами ПВО.

Источник: Colonel Cassad


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