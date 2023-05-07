Кого успел посадить Силантьев

Ключевым элементом обвинения против Беркович и Петрийчук оказалась некая «деструктологическая экспертиза». Продолжаем рассказывать, кто ее провел.

Помимо Силантьева, свои заключения по делу Беркович и Петрийчук дали: «деструктолог, клинический психолог, социолог» Елена Замышевская и Галина Хазриева, которая с 2023 года является директором Центра лингвистической экспертизы МГЛУ. Именно они обнаружили в пьесе «Финист Ясный Сокол» «оправдание терроризма», «героизацию» боевиков ИГИЛ*, а также «идеологию радикального феминизма».

Самым одиозным среди «экспертов» стал Силантьев, хотя и другие «эксперты» успели наследить в разных репрессивных делах.

Возглавляемая Силантьевым «лаборатория деструктологии» существует с 2019 года, там «проводятся лингвистические, психологические, религиоведческие, политологические и социологические экспертизы любой сложности». «Лаборатория особо специализируется на экстремистских и террористических организациях религиозного типа», — говорится на официальном сайте.

В том числе лаборатория проводит судебные экспертизы по уголовным делам, которые, по мнению силовиков, касаются виновных в оправдании терроризма и экстремистов.

Одними такими заключениями Силантьев не ограничивается. Он открыто говорит, что сотрудничает с ФСБ.

В интервью «Интерфаксу» «эксперт» похвастался, что читает сотрудникам спецслужбы лекции по «деструктологии». «Мне это не претит, я ведь к либеральной интеллигенции себя не отношу», — с гордостью пояснил Силантьев.

Действительно следственные органы неоднократно привлекали его в качестве эксперта по уголовным делам. Одно из таких громких дел, в котором он совместно с Хизриевой принимал участие, было возбуждено в отношении экс-схиигумена Сергия (Николая Романова). Его судили за самоуправство (ч. 1 ст. 330 УК), нарушение права на свободу вероисповедания (ч. 3 ст. 148 УК) и склонение прихожан и монахинь к самоубийству (пп. «в», «д» ч. 3 ст. 110.1 УК). В ходе слушаний адвокаты Сергия выступали с протестом, когда Силантьев позволил несколько раз в СМИ отрицательно высказаться об их подзащитном, назвав того «сектантом», «типичным душегубцем», а прихожан монастыря — «адептами, сектантами».

30 ноября 2021 года Измайловский суд Москвы приговорил экс-схиигумена Сергия к 3,5 годам заключения. А в конце января текущего года уже Бабушкинский районный суд назначил ему семь лет колонии по совокупности с прошлым приговором по второму делу об экстремизме.

Также Силантьев принимал участие в проведении исследования по делу членов московской ячейки международного религиозного движения «Таблиги джамаат»**, обвиняемых в экстремизме. Одним из доказательств стала «комплексная этнико-религиозно-социо-политологическая психолого-лингвистическая» судебная экспертиза, выполненная Силантьевым и профессором теологии РГСУ Александром Саввиным.

Как пишет «Медиазона»***, изучив видеозаписи встреч в квартире, эксперты пришли к выводу, что запечатленные на них люди — последователи «Таблиги Джамаат», так как они «часто употребляли характерные «Таблиги Джамаат» термины и были одеты в «длинные белые одежды пакистанского образца». Кроме того, эксперты обратили внимание на то, что участники собраний дважды обсуждали отъезд своих знакомых в Сирию «для участия в джихаде». «Такого рода наемничество свойственно для основных групп радикальных исламистов, включая членов «Таблиги Джамаат», — резюмировали эксперты.

Защита Мустафина не согласилась с выводами специалистов и просила исключить их исследование из числа доказательств. По их мнению, эксперты не только дали ложное заключение, но и вышли за пределы своих полномочий. Однако судья не стал исключать экспертизу из дела.

В результате Бабушкинский суд приговорил восьмерых предполагаемых членов исламского движения «Таблиги Джамаат» к срокам лишения свободы от 4 до 6,5 лет за организацию и участие в экстремистском сообществе.

Благодаря Силантьеву также была запрещена книга «Евангелие от Елизаветы», которую издавал белгородский депутат Валерий Сергачев и цитировал в своей книге «Потрясение» сенатор Евгений Савченко. «Евангелие от Елизаветы» признали экстремистской по решению Октябрьского районного суда Белгорода 17 февраля 2023 года.

Именно книга белгородского сенатора наделала много шума и привела к исключению из партии первого вице-спикера Белгородской облдумы Елены Бондаренко и заместителя председателя регионального парламента Валерия Сергачева за «действия, дискредитирующие «Единую Россию». В открытых источниках текста книги нет, но о содержании «Евангелия от Елизаветы» подробно рассказывал сенатор Савченко в своей работе «Потрясение».

В прокуратуре настаивали, что книга «разжигает вражду», поэтому она должна быть признана экстремистской и конфискована.

Материалы о наличии признаков экстремизма и возбуждения религиозной вражды были переданы прокуратуре управлением ФСБ РФ по Белгородской области.

Силантьеву, очевидно, сама книга и ее пересказ тоже пришлись не по душе, он подготовил судебную экспертизу, в которой подтвердил обвинения надзорного ведомства. Суд согласился с прокуратурой и помимо признания книги экстремистским материалом оштрафовал Сергачева на 300 тыс. руб. в счет оплаты экспертизы лаборатории деструктологии МГЛУ.

Андрей КАРЕВ

* Организация признана террористической и запрещена в РФ.** Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.*** Внесены Минюстом в реестр «иноагентов».

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