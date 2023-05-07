Мнение: 54 требования к бойфренду, жуки вместо шоколада и как призывают в армию США

1. Современные рабы повесточки весьма требовательны к потенциальным партнёрам. Совсем как в старые добрые времена, когда разводы были редки, и спутников жизни выбирали себе вдумчиво, рассчитывая прожить с ними до гробовой доски, нарожав попутно с десяток детей. В наши распущенные времена такая требовательность выглядит уже или самодурной бравадой, или желанием заполучить в качестве спутника жизни покорную, слабую и больную на голову скотину (ссылка):



Пользовательница социальной сети Twitter Джулай Джинку поделилась 54 требованиями к партнеру, с которым она вступит в отношения в будущем. Об этом сообщает The Mirror.

Привередливая девушка заявила, что ее бойфренд должен иметь определенные качества, интересы и взгляды на жизнь, чтобы она начала с ним встречаться. Она записала видео, в котором подробно рассказала о каждом пункте. Ролик Джинку разделила на три части: главные требования, вторые по важности и дополнительные.

В первую очередь, для Джинку важно, чтобы ее потенциальный партнер хотел проводить с ней свободное время, дарил ей подарки и был умным. Она также хочет, чтобы у мужчины было хорошее произношение, чтобы он поддерживал феминизм, лояльно относился к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией, а также любил аниме и видеоигры.

Во-вторых, Джинку нужно, что ее будущий парень не пил спиртных напитков, не принимал наркотики и не следил за «сексуальными» девушками в социальных сетях. Кроме того, ее избранник должен любить Японию, найти общий язык с ее семьей, но не сближаться с ее друзьями.

Наконец, в списке дополнительных требований она указала, что у мужчины должна быть машина, татуировки и пирсинг. Он также должен фотографировать ее, делать ей комплименты и принимать с ней ванну. Помимо этого, Джинку не вступит в отношения с партнером, который не сделал вазэктомию (мужскую стерилизацию).

Девушка-«инлюенсер», о которой идёт речь, проживает в Мексике (ссылка), бывшей католической стране, находящейся под сильным влиянием западной повесточки. Как верно заметил один мексиканский президент, катастрофа Мексики в том, что она слишком далеко от Бога и слишком близко к США…

Кстати, общий коэффициент рождаемости в Мексике с 2019 года упал ниже уровня простого воспроизводства населения (ссылка). Ещё пара десятилетий, и проблема наплыва мигрантов из Мексики в США решится сама собой.

2. Руслан Осташко комментирует публикацию американского Wall Street Journal о новейших вкусовых пристрастиях швейцарцев (ссылка):



Швейцария хочет, чтобы дети ели меньше шоколада и больше жуков.

Начали со взрослых, но внушить сформированным людям, что «жуки вкуснее всего на свете» невозможно. Поэтому решено вести пропаганду среди детей.

Европейские стартапы получили госзаказы на питание в школах, поэтому в столовых можно перекусить мучными червями, саранчой и сверчками.

3. Ранее мы обсуждали нехватку новобранцев в армии США. «Прогрессивное» молодое поколение американцев, которое, согласно опросам, теперь уже чуть ли не на 20% состоит из срамцов, попросту не хочет служить, так что в армию их не заманишь никакими деньгами (даже в элитных академиях ВВС ощущается нехватка рекрутов).

В руководстве американских вооружённых сил считают, что проблема в непривлекательном образе армии для молодёжи – несмотря не все усилия по повышению разнообразия в рядах ВС, американская армия по-прежнему слишком маскулинно-цисгендерная.

Для исправления этого немодного имиджа американские генералы решили вложиться в рекламу. С ноября 2022 года в армии США появился специальный инфлюенсер для привлечения новобранцев – моряк по имени Джошуа Келли, который любит переодеваться в женщин и устраивать перформансы. Мистер/миссис Келли был официально провозглашён «цифровым амбассадором» (послом/обмудсменом), который защищает интересы меньшинств (ссылка).

Впрочем, это ещё не самый радикальный шаг, на который пошли в Пентагоне. В 2016 года там объявили, что будут оплачивать для военнослужащих операции по смене пола (ссылка) и с 2017 года начали делать это на практике (ссылка).

Логичное решение с точки зрения нынешних американских элит. Традиционная часть американского общества пока ещё остаётся в большинстве, но уже фактически оказалась под оккупацией и медийно-политической диктатурой нетрадиционалов. Котёл недовольства кипит, так что надо следить, чтобы давление не сорвало крышку. Чтобы удержаться у власти, нынешней срамократии нужна уверенная опора на силовые структуры, в том числе и армию. Поэтому ныне правящие в США демократы и делают ставку на 20% нетрадиционной молодёжи. Идеальным исходом для них было бы окрасить в соответствующие цвета как минимум весь офицерский корпус.

Впрочем, в истории человечества провернуть подобное никому ещё не удавалось. К примеру, хоть некоторые древние греки и предавались порочным утехам, хирургическую смену пола они всё же нормой не считали. Предполагалось, что после 30 лет порядочный гражданин обязан жениться и произвести на свет потомство, независимо от того, насколько нравится ему сам процесс.