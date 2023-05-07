 

JCI: выявлен надежный способ замедления старения мозга

07.05.2023, 20:02, Разное
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Исследователи из Медицинской школы Duke-NUS в Сингапуре и Национального университета Сингапура выявили белок, который влияет на регуляцию клеток мозга, нейронов. Работа исследователей дает надежду на то, что могут быть найдены новые способы замедлить старение мозга. Результаты этого исследования были опубликованы в Journal of Clinical Investigation.

Миелиновая оболочка нервных волокон улучшает работу нейронов, позволяя нервным импульсам передаваться быстро и эффективно. Ее целостность нарушается при различных заболеваниях нейронов.

С возрастом дегенерация миелиновой оболочки неизбежна. Рассеянный склероз, самое известное демиелинизирующее заболевание, часто провоцируется иммунной системой человека. Также снижаются умственные способности пациента.

Таким образом, восстановление структуры миелинового слоя помогает бороться со старением мозга. Ученые изучали белок Mfsd2a, который переносит полиненасыщенный липид Омега-3 жирной кислоты.

В доклинических исследованиях было обнаружено, что стволовые клетки с Mfsd2a реже содержат жирные кислоты Омега-3. В результате стволовые клетки не могут трансформироваться в олигодендроциты, вырабатывающие миелин.


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