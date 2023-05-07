Врач рассказала о способах, как сделать шашлык безопасным для здоровья

Полина Шубина, терапевт Цифровой клиники Страхового дома ВСК, рекомендует людям, страдающим проблемами с желудочно-кишечным трактом, есть рыбный шашлык. В интервью она также поделилась советами, как приготовить полезный шашлык.

Врач посоветовала сначала тщательно выбрать мясо. Можно разрезать его, если оно выглядит старым, чтобы проверить его свежесть. Не стоит покупать продукт, если в нем есть желтый жир. Также следует обратить внимание на обязательное присутствие слабого запаха мяса. Если надавить на продукт пальцем, небольшой след быстро исчезнет, если он свежий.

Можно выбрать мясо птицы, кролика и грудинку (все они постные и вкусные). Шубина говорит, что людям с заболеваниями пищеварительной системы лучше есть шашлык из рыбы.

Полуфабрикаты часто бывают чрезмерно солеными, сладкими и кислыми, что повышает вероятность заболеть. Терапевт говорит, что при выборе продукта нужно обращать внимание на дату изготовления и состав. Маринад для мяса лучше всего готовить из уксуса, лука, соли и перца.

При приготовлении шашлыка крайне важно следить за уровнем прожарки. Красивая корочка на мясе – это то, что содержит канцерогены. Необходимо иметь в виду, что чрезмерное употребление красного мяса (более двух раз в неделю), повышает риск развития рака толстой кишки.