 

Мнение: О прогнувшейся перед Россией… Польше: свои гроши ближе к телу?

07.05.2023, 20:00, Разное
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Нынешнюю Польшу долго ставили в пример после начала западных санкций против РФ. Дескать, поляки раньше других поняли, что с Кремлём никаких дел иметь нельзя, даже торговых, и заранее позаботились о независимости от клятых российских энергоресурсов. И от «энергетического шантажа» тоже.

Да, на словах всё было хорошо. Но появились нюансы

Оказывается, всё не так на самом деле.

Польская госкомпания PKN Orlen по-прежнему использует российскую #нефть, поступающую по сети «Дружба», для чешского нефтеперерабатывающего завода группы в Литвинове. И на него до сих пор не распространяются #санкции, даже несмотря на то, что правительство в Варшаве настаивает на ужесточении торговых ограничений #ЕС против Москвы.

Запрет на российскую сырую #нефть обходится польской государственной нефтяной компании в миллионы долларов в день, поскольку она изо всех сил пытается найти альтернативные источники поставок для своего чешского нефтеперерабатывающего завода. Об этом заявил Даниэль Обайтек, исполнительный директор PKN Orlen. Он описал потерю российской нефти как неустойку в размере около 27 миллионов долларов в день из-за разницы в цене около 30 долларов за баррель между более дешевой российской нефтью и альтернативными поставками.

«Полная замена российской нефти требует улучшения логистики поставок нефти, над чем мы работаем с правительством Чехии», — сказал он в интервью Financial Times. То есть, несмотря на первоначальное обещание Польши прекратить импорт российской нефти к концу прошлого года, Orlen продолжает импортировать российскую нефть на внутренний рынок.

Получается, #экономика всё же выше политики, и когда нужно, из «незыблемых правил» легко находятся исключения. Это прогиб или манёвр?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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