 

Мнение: Карл Старый

07.05.2023, 19:55, Разное
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Смотрю на скорбную рожу Чарльза-Карла, которому только что нацепили, наконец, корону на голову – и не могу, даже при всем моем презрении к монархии, отделаться от чувства невольной жалости. Не могу понять – почему все же мать так над ним издевалась? Зачем так целенаправленно “заедала ему век”?

Несчастный ребенок, рожденный “будущим королем Англии”, получается, ждал свою корону… 75 лет. А ведь он, поди, мечтал о ней, особенно в юности. Всячески примеривался, вожделел, опасался, страдал, “как ждет любовник молодой минуты верного свиданья”. И – всё никак. Хотел, когда был юн, хотел, когда наступил “расцвет сил”, хотел, когда “набрался опыта”, хотел, когда уже подступила “благородная старость”… И всё мимо, поскольку его мамаша явно решила править вечно и уже казалась бессмертной.

Вот, только гляньте на его физиономию: это ж явно вино, которое уже всё целиком превратилось в уксус. Допустим, вино и изначально было так себе, и даже многолетняя выдержка была не в силах его сильно улучшить. Но почему надо было довести до того, чтобы оно вообще пропало? О чем думала эта Елизавета? Зачем она сидела до упора, что именно она высиживала?

И ведь даже не скажешь, что отречение от престола в Англии – вещь какая-то совсем уж немыслимая, надо сидеть “и точка”. В 1936 году Эдуард Восьмой спокойно отрекся, причем по совсем уж смехотворному поводу – очень хотел жениться на “девушке низкого звания”, к тому ж иностранке. Ну и ничего – отрекся, и небо не рухнуло на землю. Поскольку англосаксонский мир целиком базируется на прецедентах, это означало, что дорога свободна, и королева могла отречься в любой момент в пользу сына, ничего бы не произошло.

Но нет, фигушки! Какое-то феноменальное властолюбие было у старой карги.

И вот сидит сегодня 75-летний бывший Чарльз, ставший наконец Карлом (в далекой России) – сидит и думает: а нахера мне оно все это надо? Всё давно перегорело, песок просыпался, даже корона – как холостяцкий ночной колпак. Как в старом анекдоте: “А пить-то и не хочется!”

Надо им с Байденом повидаться, посидеть, покалякать по-стариковски.

Источник: Размышления вольного социолога


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