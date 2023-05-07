 

«Тошнотворное кино» и «исторический момент» — Le Figaro собрала отзывы политиков о коронации

07.05.2023, 19:45, Новости дня
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Французские политики по-разному отнеслись к коронации британского короля Карла III и королевы Камиллы, пишет Le Figaro. Например, лидер партии «Непокорная Франция» Жан-Люк Меланшон увидел в ней «что-то тошнотворное», а другой политик, Эрик Сьотти, наоборот, приветствовал этот «исторический момент».


AP

«Есть что-то тошнотворное в этом кино с этим человеком, одетым в маскарадный костюм, в украшениях и драгоценных камнях», — заявил лидер партии «Непокорная Франция» Жан-Люк Меланшон. Газета Le Figaro собрала комментарии французских политиков про коронацию короля Карла III и королевы Камиллы.

В то время как президент Франции Эммануэль Макрон, присутствовавший на коронации, поздравлял монархов и называл их «друзьями Франции», оппозиционер Жан-Люк Меланшон выразил сожаление, что, «в то время как телевизор источает отвратительный сироп монархии, так много людей живут в нищете». Эти слова он произнёс во время выступления на демонстрации в Марселе.

По его словам, «для народа, столь униженного неолиберальной политикой», в этой церемонии есть что-то отвратительное. Это «напоминает нам о том, почему мы так крепко придерживаемся республиканских взглядов», — добавил он, процитировав Сен-Жюста и Робеспьера: «Короли — это монстры, которые принимают свой облик перед лицом стольких страданий».

Депутат от той же партии Алексис Корбьер со своей стороны осудил «СМИ, заполненные церемонией коронации Карла III» и «насыщенные глупыми промонархистскими комментариями». «Это выбор наших британских друзей, — отметил он, — но мы, французы, — республиканцы, потому что монархия — это антидемократическое отклонение».

С другой стороны, лидер Партии республиканцев Эрик Сьотти приветствовал «исторический момент для британского народа», направив «поздравления» королю Карлу III и «пожелания успехов во главе Соединённого Королевства». А для лидера фракции этой партии в парламенте Оливье Марлекса коронация в Лондоне «напоминает нам о том, что сама Нация священна. Да здравствует король!» — приводит его слова Le Figaro.

 

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной


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