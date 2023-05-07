 

Рупор тоталитарной пропаганды: Бои за Ставрополье. Освобождение Ставрополя

07.05.2023, 19:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Премьера документального фильма про освобождения Ставрополя в годы Великой Отечественной Войны.

Бои за Ставрополье. Освобождение Ставрополя

Аннотация:

Фильм из цикла «Бои на Ставрополье» рассказывает об освобождении Ставрополя войсками Красной Армии в январе 1943 года. Впервые история освобождения города предстаёт во всех подробностях и малоизвестных деталях. Зритель узнает о легенде лётчика Колина и судьбе выжившего участника боёв за Ставрополь, подвигах Ивана Булкина и других героев, погибших в боях за город.

Фильм создан на основе архивных материалов и воспоминаний участников Великой Отечественной войны с использованием уникальных кадров кинохроники. Проект реализован при поддержке Правительства Ставропольского края.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04.21 / Скандалы: «Это даже не ростовщичество, а обдираловка!»

25.07.21 / На сайте Олимпиады пользователям из России вместо карты с Крымом показывают рекламу японских Курил

05.05.23 / Скандалы: Мяч вместо нефти

12.08.22 / Мнение: Куда уплывает украинское зерно

25.05.21 / Оказывается, одно из лучших решении для избавления от морщин, это банан, вот 4 проверенных женщинами рецептa

12.01.22 / Зеленский согласился сесть за стол переговоров по конфликту в Донбассе

13.12.22 / Скандалы: СПИД раздора

06.11.21 / Некоторые страны скоро могут исчезнуть из-за изменения климата

07.07.21 / Скандалы: Долги с плеч

28.10.21 / Снятие наличных для россиян будет доступно только после предъявления QR-кода

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика