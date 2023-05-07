Мавзолей отправили в общероссийское турне «Ленин к нам приходит»

На Ленинградском вокзале столицы состоялась торжественная церемония отправки мавзолея им. Ленина в общенациональное турне.

В ближайшие полгода посетить усыпальницу первого главы СССР смогут жители всех административных центров страны.

– Ленин был неоднозначной фигурой в истории России, однако мавзолей является памятником общенационального масштаба. Именно поэтому в рамках года культуры мы решили провести акцию «Ленин к нам приходит», чтобы посмотреть на его мумию смогли все желающие, – рассказала министр культуры России Ольга Любимова.

Для транспортировки усыпальницы на Московском вагоноремонтном заводе был выпущен специальный железнодорожный состав. Специалисты предприятия гарантируют полную сохранность тела вождя мирового пролетариата даже в случае нештатной ситуации, например, экстренного торможения поезда.

В Калининград, на Камчатку и другие отдалённые регионы мавзолей будет доставлен военно-транспортной авиацией – для этого один из самолётов АН-124 «Руслан» сейчас проходит модернизацию в Самаре.

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