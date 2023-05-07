Мнение: Заметный срок годности, ужесточение продаж алкоголя и импортозамещение джинсов

1. В Госдуме предложили сделать информацию о сроке годности товара на упаковке максимально заметной, а также ввести автоматическую систему, которая будет бороться с продажей просрочки (ссылка):



Размер блоков с информацией о сроках годности и датах изготовления с продовольствием нужно увеличить до 20% от площади потребительской упаковки, заявил депутат Госдумы Василий Власов в письме на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова. Эксперты отмечают, что проблема с видимостью сроков годности действительно очень острая: сейчас эту информацию нередко не могут найти покупатели, а продавцы, пользуясь этим, не спешат убирать просрочку с полок. Решить проблему можно, запустив специальную систему, которая не позволит пробивать просроченные продукты на кассе.

Полагаю, идея правильная, хоть начинать и надо с куриц гриль, салатов, нарезки и прочих продуктов, которые гипермаркеты традиционно делают из просроченных продуктов. Однако борьба с просрочкой — долгое и сложное дело, так как контрмер жулики придумают огромное количество.

Мне кажется, было бы разумнее начать с другого конца — законодательно запретить шринкфляцию, введя линейку стандартных объёмов и весов. Если молоко, так значит 1 литр, не 900 грамм. Если шоколадка, то 100 грамм, а на 90 грамм и уж тем более не 83 грамма. Говорите, что клиенты требуют девяток яиц, чтобы было удобнее делать утром яичницу на три яйца? Конечно, никаких проблем. Заплатите на нестандарт налог в 5% от розничной цены и сделайте на 30% упаковки предупреждение — «нестандарт». Кому надо, купит. Остальные же 98% покупателей, уверен, предпочтут честные 10 яиц, 100 грамм и 1 литр.

2. Продажи алкоголя в России и его импорт за последний год заметно выросли. Это может означать разворот: последние лет десять мы пили всё меньше и меньше. В Минздраве уже начали прикидывать, как бы дополнительно ограничить торговлю алкоголем в России (ссылка):



Минздрав России рассматривает возможность введения запрета на продажу крепкого алкоголя (свыше 17,5 градусов) в магазинах с 20.00 до 11.00. <…>

Также в министерстве задумали увеличить до 21 года минимальный возраст для продажи крепкого алкоголя. Отмечается, что вопрос об ужесточении правил Минздрав рассматривает в связи с превышением запланированных показателей по розничным продажам алкоголя и сигарет на душу населения.

Среди других возможных мер обозначены введение запрета рекламы крепкого алкоголя и запрета демонстрации товарных знаков в музыкальных клипах, сериалах, фильмах, видеоблогах, музыкальных композициях, подкастах.

Кроме того, рассматриваются «наделение муниципалитетов правом введения ограничений на продажу алкогольной продукции в выходные дни и праздники.

По данным за 2022 год, розничные продажи алкоголя на душу населения в литрах этанола составили 6,44, хотя плановое значение было 6,22, следует из отчета Минздрава.

По данным Росалкогольрегулирования, в первом квартале 2023 года продажи алкоголя разной крепости в России резко выросли. В общей сложности спрос увеличился на 2,7 процента в годовом выражении. Параллельно Россия нарастила поставки алкоголя в первом квартале года — импорт вырос на 30 процентов в годовом выражении. В общей сложности страна закупила 123,96 миллиона литров алкоголя за рубежом.

Все эти неудобства — не прямые запреты, а просто дополнительные неудобства — отлично работают. Какой-то острой потребности выпить у большинства людей нет, а уж потребности выпить больше 100-200 грамм в день нет вообще ни у кого. Поэтому это во многом вопрос удобства. Если рюмка уже налита и стоит на столе, 90% пьющих выпьют. Если за выпивкой надо куда-то тащиться по морозу, причём не в магазин, а к каким-то мутным личностям, которые продают сомнительную бурду, 90% пьющих предпочтут отложить продолжение банкета на другой раз.

3. Иностранные бренды и магазины одежды в России продолжают постепенно замещаться российскими (ссылка):

Стали известны подробности закрытия магазинов японского ретейлера Uniqlo в России. <…>

Согласно информации, по итогам 2022 года модный бренд получил больше 10 миллиардов рублей убытков. В связи с этим владельцы компании приняли решение закрыть большинство своих крупных магазинов в стране. При этом отмечается, что официального заявления об окончательном уходе от ретейлера не поступало, но данный процесс фактически запущен.

Также утверждается, что большую часть освобождаемых Uniqlo торговых точек займут магазины российского производителя одежды Gloria Jeans.

Жаль, юниклоуны делали отличное термобельё, для петербургского климата просто находка. Тёплые перчатки у них некудышные, а вот термобельё я бы и дальше покупал. Теперь непонятно, что делать. Была ещё отличная финская марка Replic, но её то ли перестали производить, то ли перестали завозить в Россию… Впрочем, спасибо капитализму, это не так важно. На место ушедших марок придут новые, ничуть не хуже, так что надо просто найти среди них подходящие, вот и всё.

Интересно, будет ли когда-нибудь Gloria Jeans будет писаться на этикетках и вывесках как «Глория Джинс» или «Джинсы Глория»? Полагаю, этим вопросом нашим депутатам тоже следовало бы озаботиться: например, ввести на вывески на нерусском языке небольшой дополнительный оборотный налог.