Инфекционист Степанова советует не брать на пикники салаты с майонезом

Собираясь на пикник, не стоит брать с собой скоропортящиеся продукты, например, салаты с майонезом. Об этом “Газете.Ru” пояснила Екатерина Степанова, врач-инфекционист университетской клиники H-Clinic.

Врач говорит, что наиболее распространенной причиной пищевых отравлений и кишечных инфекций являются продукты, которые неправильно хранились.

Чем дольше вы храните продукт, тем более токсичным или заразным он может быть. Она объяснила, что если вы собираетесь на пикник и у вас нет холодильника, лучше не брать с собой скоропортящиеся продукты, такие как салаты с майонезом или уже готовые салаты.

Специалист по инфекционным заболеваниям также предостерегает от чрезмерного употребления пищи и отмечает, что пищеварительные ферменты не помогут при проблемах с ЖКТ.

Переедание может привести к острому панкреатиту у пациентов с хроническими заболеваниями желудка, поджелудочной железы и печени. “Принимать ферменты в ожидании улучшения – пустая трата времени”, – предупредила врач.

Степанова советует употреблять меньше хлеба и мяса, но больше фруктов и овощей, чтобы избежать расстройства желудка после пикника.

Она добавила: “Самое главное – правильно мыть овощи и фрукты и обязательно дожаривать мясо, чтобы в нем не было сырых частей”.