«Разве плохо живём? Хорошо живём» – Зюганов призвал коммунистов не расстраиваться из-за победы капитализма

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал своих сторонников «не рвать волосы на афедроне» из-за победы капитализма – по его словам, сейчас людям тоже неплохо живётся, а сторонникам мировой революции следует поумерить аппетиты.

Зюганов отметил, что теперь любому человеку доступны блага, которые раньше были привилегиями партаппарата.

– Говорят, что при коммунистах то, при коммунистах сё… Ну а что при них, то есть при нас, вообще было-то? Серенько жили, без огонька. Сейчас в магазин пошёл и сам себе купил кремлёвский паёк. Колбасы, коньяки, икра, – сказал он. – Машины нормальные, наконец. Не баржи эти обкомовские, а иномарки. Для людей сделано, езди – не хочу. Разве плохо мы живём? Хорошо живём. Но нет же, некоторым мировую революцию подавай. Не понимаю вас, ей-богу.

Речь Зюганова вызвала сдержанную реакцию у слушателей – представителей Компартии Кубы и Коммунистической партии Китая, прибывших на межпартийную конференцию. Как утверждают источники, у одного из пожилых гостей якобы случилась истерика, однако охрана успела отнять у него маузер. В пресс-службе КПРФ эту информацию отрицают и утверждают, что публика встретила выступление долгими и продолжительными аплодисментами.

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