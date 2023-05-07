Смартфон Realme 11 Pro показали с разных ракурсов

Realme 11 будет официально представлен 10 мая 2023 года, это старшая из новых моделей серии. На днях появился официальный тизер, раскрывающий дизайн устройства, а теперь авторитетный техблогер Digital Chat Station опубликовал в социальных сетях “живую” фотографию.

Судя по снимку, новинка, скорее всего, будет иметь дисплей с закругленными углами. Также у него круглое отверстие для камеры и симметричные рамки. Задняя панель устройства покрыта искусственной белой кожей. Тройная камера будет выглядеть как круглый блок с золотой отделкой.

Технические характеристики обеспечит чип Mediatek Dimensity 7050. Объем памяти составит до 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ ПЗУ. В смартфоне установлена OS Android 13 с интерфейсом Realme UI 4.0..

Устройство имеет дисплей 6,7 дюймов с частотой 120 Гц, фронтальную камеру 16 МП, заднюю камеру Samsung ISOCELL HP3 на 200 МП и батарею в 5000 mAh.