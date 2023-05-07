Греф о Сбербанке в Крыму: «Сперва хотели открыть мобильное отделение на паромной переправе»

Первое отделение Сбербанка в Крыму открылось в Ялте, в двухэтажном здании на Советской площади.

По этому случаю журналисты издания «Крымский экономист» связались по видеосвязи с главой Сбера Германом Грефом. Он рассказал, что Сбербанк мог стать доступным для жителей и гостей полуострова ещё в 2014 году, но проект не удалось реализовать по не зависящим от финансового учреждения причинам.

– У нас был разработан проект – в начале хотели открыть мобильное отделение на паромной переправе. Это позволило бы нам и обеспечить услугами всех желающих, и соблюдать иностранные санкции, но мне позвонил один мой друг, очень серьёзный человек, и намекнул, что это будет несолидно для ведущего банка страны. А потом, к счастью, и паромная переправа прекратила работу, – пояснил Греф.

Финансист добавил, что банк, вопреки санкциям, обрёл уверенность и стабильность, и вскоре будет диктовать свои условия международным организациям.

– Я им так сказал – возвращайте нам доступ к SWIFT, тогда и подумаем над возможным закрытием отделений в Крыму, а до этого и не думайте посягать на наш финансовый суверенитет, – подытожил глава Сбера.

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