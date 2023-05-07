Полицейского поймали на взятке коньяком
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По версии следствия, одна из сотрудниц, занимавшая должность заместителя начальника отдела дознания Ольга Коротких, пыталась добиться продвижения по службе. Для достижения своих корыстных целей, Ольга передала своему коллеге – Виктору Туманьянцу, замруководителя по охране общественного порядка, бутылку коньяка стоимостью 790 рублей и 10 тысяч рублей кэша.
Сейчас оба замначальника находятся под следствием и они отрицают любое участие в данном инциденте. Однако, по данным следствия, сейчас идет служебная проверка и в скором времени будет открыто уголовное дело по статье “Получение взятки”. В соответствии с действующим законодательством, максимальный срок наказания в таком случае может составлять до трех лет лишения свободы.
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