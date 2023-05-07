Полицейского поймали на взятке коньяком

По версии следствия, одна из сотрудниц, занимавшая должность заместителя начальника отдела дознания Ольга Коротких, пыталась добиться продвижения по службе. Для достижения своих корыстных целей, Ольга передала своему коллеге – Виктору Туманьянцу, замруководителя по охране общественного порядка, бутылку коньяка стоимостью 790 рублей и 10 тысяч рублей кэша.

Сейчас оба замначальника находятся под следствием и они отрицают любое участие в данном инциденте. Однако, по данным следствия, сейчас идет служебная проверка и в скором времени будет открыто уголовное дело по статье “Получение взятки”. В соответствии с действующим законодательством, максимальный срок наказания в таком случае может составлять до трех лет лишения свободы.