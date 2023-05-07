 

В Италии за последние 10 лет коммунальные платежи выросли на 68,7 процентов, но это в разы меньше чем в России

07.05.2023, 15:00, Разное
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В Италии коммунальные платежи выросли на 68,7 процента за последние 10 лет. При этом доходы населения поднялись на 11,5 процента. Об этом пояснила газета La Repubblica, ссылаясь на данные Ассоциации защиты прав потребителей Codacons.

По оценкам ассоциации, средние расходы на электричество, газ и воду, а также вывоз мусора составляют 1625 евро в год. Наиболее значительное увеличение стоимости электроэнергии произошло в 2,5 раза. В 2012 году оно равнялось 524 евро в год, а сейчас – 1322.

Codacons привела данные Национального института статистики Istat, согласно которым средний доход итальянской семьи вырос за 10 лет с EUR 29500 до EUR 32800.


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