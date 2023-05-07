 

Не сдержался: Александр Гордон попал в скандал на Первом канале

07.05.2023, 14:50, Новости дня
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Все началось с того, что гостья шоу начала осыпать оскорблениями подругу и соведущую Гордона Юлию Барановскую. Бедная ведущая лишилась дара речи и не знала, что ответить, пока к ней не подошел как “рыцарь в сияющих доспехах” Александр.

Гордон не сдержался и, не стесняясь в выражениях, недвусмысленно заявил хулиганке, что если она продолжит свои издевательства, то будет немедленно изгнана из студии.

“Потому что слова правды не сказала здесь еще”, – добавил он для пущей убедительности.

После этого в студии воцарилась напряженность, но злая обидчица, испугавшись гнева ведущего, вела себя смирно. Александр Гордон всегда трепетно относится к Юлии и это не первый раз, когда ему приходится вставать на ее защиту.

Всего несколько недель назад Гордон попал в заголовки газет со страстным обращением к “троллям” в социальных сетях, нацелившимся на Барановскую. Он призвал их прекратить посылать ей негативные сообщения.

Напомним, что шоу “Мужское/женское” возвращается в сетку вещания Первого канала после девятимесячного перерыва. Будем с нетерпением ждать эфиров, чтобы увидеть, какие скандальные выходки эти двое выкинут в следующий раз.


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