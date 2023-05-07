Немец добился содержания со стороны государственного зоопарка, идентифицировав себя как капибару

Житель Берлина Йохан Климт, несколько дней назад направивший запрос на резиденцию в столичном зоопарке, всё же получил одобрение от местных властей.

Мужчина утверждал, что «больше не ощущает себя человеком», и призывал уважать его право на самоопределение.

Решение принять Климта на содержание вызвало протесты со стороны зоозащитников. Отмечается, что активисты опасаются «нарушения естественного природного баланса», который ожидается в случае заселения господина Климта в вольер к травоядным грызунам. В то же время, на сторону немца встали правозащитные организации.

– Мы поддерживаем стремление господина Климта добиваться справедливости в вопросе самоидентификации. Германия должна соответствовать передовым мировым стандартам, повышать уровень уважения к личности, ставить человека и его потребности во главу угла, –прокомментировал ситуацию один из них.

На официальном сайте Берлинского зоопарка утверждается, что Йохан Климт заселится в свой вольер «в самое ближайшее время». Смотрители предостерегают: размещение новой особи капибары потребует нововведений административного характера, в том числе значительного расширения вольера и адаптации пищевого рациона с постепенным переводом на мясные продукты и продукты, содержащие хмель.

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