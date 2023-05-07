Исследователи выяснили, какой тип груди нравится мужчинам и вызывает ревность у женщин

Исследователи из Техасского международного университета определили форму, которая наиболее привлекательна для женской груди. Их исследование было опубликовано в журнале Sexes.

Многие люди считают, что женская грудь привлекательна для мужчин, потому что она демонстрирует их сексуальный потенциал. Возможно, женщины подобным образом конкурируют за мужское внимание. Это является своеобразным фактором внутривидового соперничества, которое решили изучить авторы работы.

Исследователи обнаружили три фактора, которые влияют на привлекательность груди, это размер, провисание (стадия птоза) и расстояние между грудями. Исследователи набрали группу из 189 женщин, которым были показаны различные фотографии груди. Респондентов попросили поделиться своими мыслями и чувствами при просмотре фотографий.

Оказалось, что женщины чаще воспринимали большую грудь без провисания и с небольшим межгрудным пространством. Участницы отметили, что задумались про свой внешний вид, диету и открытую одежда. Такая грудь также была более привлекательной для мужчин.

Женщины сочли непривлекательной грудь большого размера, но с птозом или большим расстоянием между грудными клетками. Авторы говорят, что планируют повторить это исследование в будущем с большей выборкой. Они также изучат точную форму груди и то, как она влияет на конкуренцию внутри вида.