 

Состоится ли концерт “Би-2” в “Лужниках”?

07.05.2023, 13:35, Разное
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Поговаривают, что концерт, вероятно, перенесут на другую дату или в другое место, но точной информации пока нет. Фанаты “Би-2” уже выразили свое недовольство и требуют объяснений от организаторов.

Некоторые источники утверждают, что причиной отмены могут стать проблемы с получением необходимых разрешительных документов. Однако, независимо от причин, факт остается – любимая российская рок-группа может не приехать на долгожданный концерт в столицу.

Надеемся, что ситуация разрешится в ближайшее время и фанаты “Би-2” все же смогут насладиться их выступлением. А пока Саша и Лева продолжают завоевывать сердца американской публики.

Проблемы группы с выступлениями в России начались еще в апреле 2022 года. Артисты отменили запланированный концерт в Омске. Затем Группа “Би-2” сообщила, что летний тур, который должен был пройти в Казани, Уфе, Астрахани, Чебоксарах, Таллине, Перми и Ярославле не состоится. Причину такого решения музыканты не назвали.


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