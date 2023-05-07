 

“Ушел от нас” – Орбакайте оплакивает смерть близкого друга

07.05.2023, 13:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На днях стало известно, что скончался режиссер и клипмейкер Михаил Хлебородов. Его не стало на 57-м году жизни. Известность кинодел получил благодаря работам с Богданом Титомиром, Лаймой Вайкуле, Валерией, Дмитрием Маликовым.

Отметился он клипами и для Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте. Последняя оплакивает смерть близкого друга в социальных сетях. В личном блоге звезда опубликовала кадры из видео на песню “Метель”, которую исполнила вместе с матерью для фильма “Ирония судьбы – 2” Тимура Бекмамбетова.

“Ушел от нас талантливый режиссер, скромный и обаятельный человек, невероятный профессионал. Покойся с миром”, – написала Орбакайте.

Напомним, последнее время на артистку обрушился шквал критики, связанный с тем, что она продолжает зарабатывать в российских проектах, при этом живет в США и поддерживает негативно настроенную против россиян Аллу Пугачеву. Кристина Орбакайте предпочитает не комментировать ситуацию.

Например, не так давно в прокат вышел новый сезон сериала “Тест на беременность”, в котором артистка исполнила одну из заглавных ролей.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.06.21 / Магазинный и рядом не стоял: отстирываем полотенца домашним порошком из соды

01.02.22 / Проникновение пришельца на испанскую военную базу Пени в 1971 году

03.03.23 / Мнение: Большая гонка ИИ началась, Россия (вроде) в числе участников

14.01.22 / Эффективность таблеток при лечении болезней сердца повышает психологический комфорт

20.10.20 / Lufthansa отменяет требование о прохождении лётной школы для пилотов-мусульман

11.10.22 / Никаких признаков нет — в Белом доме опровергли слова о скором «ядерном армагеддоне»

01.01.22 / Деда — на мороз!

23.10.21 / В России запретят привлекать заключённых к видеофиксации пыток в тюрьмах и колониях

14.09.22 / Создана технология заваривания холодного кофе с помощью лазера

08.01.21 / Накануне Нового года в Бермудском треугольнике пропал корабль с 20 пассажирами на борту

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика