 

В США создали ГМО-коров с мясом из сои

07.05.2023, 13:33, Разное
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В Нью-Йорке на ежегодном конгрессе Международной ассоциации вегетарианцев была представлена новая порода коров, выведенная для получения соевого мяса.

Как подчёркивают создатели, генно-модифицированные животные могут безболезненно отдавать по 10 фунтов «аналогичной мясной» продукции.

– Мы 30 лет работали, чтобы сконструировать этих коров, чтобы вегетарианцы могли с чистой совестью кушать мясо. Продукция получается несколько дороже, чем от обычных парнокопытных, зато морально безупречная, – рассказал профессор Калифорнийского университета Роберт Джефферсон.

Летом в американские магазины поступит первое соевое мясо, полученное от ГМО-коров. Стоимость одного фунта продукта составит 200 долларов, но спрос на него уже в несколько раз превысил предложение.

В ближайшее время специалисты планируют представить генно-модифицированных свиней, баранов и индеек, которые также будут «безболезненно отдавать вегетарианское мясо».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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