“В институте увидела красивых девочек и испугалась конкуренции”: актриса Анна Каменкова о ранней карьере, семье и детях, отношениях с коллегами

Актриса Анна Каменкова впервые снялась в кино еще маленькой девочкой. В этом возрасте люди обычно не задумываются о выборе профессии, но магия кино настолько глубоко проникла в нее, что малышка тут же решила, что станет актрисой. Уникальность Анны Каменковой не только в сыгранных ею киноролях. Именно ее голосом говорят всеми любимые голливудские звезды. Она озвучила несколько сотен женских ролей — наших и зарубежных, и сделала это просто блестяще.

О ролях и званиях

Список ролей, сыгранных и озвученных Анной Каменковой, настолько огромен, что едва умещается на десяти печатных листах. Таким послужным списком мало кто из актеров может похвастаться. Сама же Анна Семеновна на это задорно парирует: «Еще не вечер! Я продолжаю работать!»

Действительно, энергичности и таланту заслуженной артистке не занимать. И в свои 70 она не собирается снижать темп съемок и успевает совмещать работу в киностудии и на театральной сцене. Удивительно, но при этом всем у Анны Каменковой нет пока звания народной артистки — она «всего лишь» заслуженная. Хотя никто не стал бы спорить, что она давно уже заслужила более высокий статус.

О начале актерского пути

Маленькая Аня попала на отбор для съемок в фильме случайно. Она просто гуляла в сквере рядом с павильоном, где в тот момент проходил кастинг. Другие дети, приглашенные заранее, по очереди читали стихи, а Аню никто не спросил. Девочка возмутилась: «А я?! Я тоже хочу почитать. Я много стихов знаю».

Действительно, дочь преподавателей русского языка, филологов в свои пять лет знала наизусть всю классику. Ее вдохновенное декламирование стихов так впечатлило работников студии, что они тут же обратились к маме Ани с «серьезным предложением». Так маленькая актриса снялась в военной драме «Девочка ищет отца» и сразу запомнилась зрителям, тронула их своей искренностью. Профессионалы же отмечали: у малышки явно есть актерский дар.

О ранней утрате и сложных отношениях с отцом

Анна Каменкова на вопрос о родителях и своем детстве сразу отвечает: «Я росла среди книг, они были у нас везде, целые горы. Папа был гениальным педагогом, преподавал русский язык, к нему в школу со всех концов Москвы свозили учеников, он написал несколько учебный пособий. Мама же была когда-то его ученицей, она тоже преподавала русский».

К сожалению, мама Анны скончалась, когда девочке едва исполнилось 9 лет. Это было для ребенка страшным ударом, но еще сложнее стало, когда из дома ушла и ее старшая сестра Ольга. На тот момент ей было 17, у них с отцом был давний конфликт, девушка ушла жить к бабушке и к отцу больше не возвращалась. 9-летняя Аня осталась с папой. И это оказалось самым сложным испытанием для будущей актрисы.

Анна Семеновна так вспоминает этот период: «Мой отец был одержим филологией, был весь только в работе. Он преподавал, ездил с лекциями по институтам, писал книги. Я была предоставлена сама себе, но все чаще ощущала, что я просто обуза для папы. Ему было тяжело со мной, я ему мешала, отвлекала от работы». Между тем отца Анна Каменкова всегда очень любила, хотя тот даже не дал дочери свою фамилию.

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О первой роли в театре

На сцену Большого театра Анна попала в возрасте 12 лет. Это был тяжелый период в ее жизни, но судьба снова подарила ей «случайную» встречу с теми, кто отбирал девочек на роль Русалочки в одноименном спектакле. И после участия в нем Анна окончательно и навсегда заболела театром, актерским искусством и потом уже точно знала, что это и есть ее путь.

Анна Каменкова вспоминает: «Большой театр меня поразил. Эта огромная сцена, свет, декорации сказочные — просто волшебство. Это я сейчас понимаю, с какими великими людьми я тогда работала вместе, а для девчонки главной была атмосфера, общее впечатление». С тех пор Аню стали все называть артисткой, и даже учителя в школе не особенно гоняли по своим предметам. Все понимали, что этой девочке не понадобится ни физика, ни география, эй прямая дорога в актрисы.

О поступлении в театральный — тестовом и реальном

Анна Каменкова признается, что в Щукинское училище не пошла, испугавшись конкуренции. Она вспоминает: «В 9-м классе я решила попробовать поступить на актрису. В «Щуке» увидела перед экзаменом этих высоких, красивых, длинноногих девочек и подумала, что не пройду и первый тур. И я ушла оттуда. Я же была толстая, некрасивая, так мне казалось. А вот в ГИТИСе меня взяли сразу на 3-й тур, но я сама отказалась. Я заявила им: «Мне всего 16, у меня еще нет аттестата, и я к вам не приду!»

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Хотя поступление было отложено еще на два года, Анна убедилась, что актерские данные у нее точно есть. И уже после 11-го класса она пришла в Щепкинское училище, знаменитую «Щепку», куда поступила без проблем. Сама актриса признается, что пошла туда лишь потому, что училище было недалеко от дома. И во время учебы ей, студентке, разрешили играть в Малом театре, что было редким исключением. То есть Каменкова оттачивала свое актерское мастерство не только в теории, но и на практике.

О работе в театре и отношениях с коллегами

После получения диплома Анна Каменкова пошла в театр на Малой Бронной. То, что ее туда взяли, она называет «величайшим подарком судьбы». Работать у великого Анатолия Эфроса, перед которым преклонялись все знаменитые артисты, было действительно почетно. Но это стоило молодой актрисе разрыва отношений с еще одной легендой — Михаилом Ивановичем Царевым, у которого она училась в «Щепке».

Великий преподаватель не простил ей «предательства», что глубоко ранило молодую актрису. Лишь спустя много лет, встретив ее, уже взрослую и именитую, в ресторане, Михаил Иванович подошел к ней и сказал: «Слежу за вами. Горжусь». Этот момент актриса до сих пор вспоминает с дрожью в голосе и слезами на глазах. Она счастлива, что мэтр простил ее.

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О муже и повторении материнского пути

Своего будущего мужа Анна поначалу изучала из-за кулис, восхищаясь его актерским даром, харизмой, нереальным талантом. Анатолий Спивак был сначала просто актером, а потом и режиссером театра на Малой Бронной. Выпускник МХАТа, он был намного старше Анны. В этом она в точности повторила путь своей матери: молоденькая ученица, по уши влюбленная в своего учителя.

То, что встретила мужа-актера, Анна Семеновна тоже считает подарком судьбы. Как и ее родители когда-то, они с мужем тоже «на одной волне». Правда, в отличие от ее отца, так и не расписавшегося с ее матерью, Анатолий Спивак официально женился на ней и дал свою фамилию их сыну Сергею. Анна говорит, что, несмотря на периодические творческие «разборки», у них с мужем очень близкие и глубокие отношения, они друг у друга единственные на всю жизнь.

Говоря о любимом сыне, актриса признается: «Сережа нам дался нелегко. Было несколько выкидышей, потом вообще сказали, что детей не будет. А тут во время съемок фильма «Визит к Минотавру» я узнаю, что беременна. И приходилось лежать на сохранении, и вся съемочная группа меня ждала. Это невероятно. Все волновались за меня. Я родила, когда шла премьера фильма в кинотеатрах по стране. Это было двойное счастье». И теперь актриса признается, что ближе сына и мужа у нее нет людей на земле.

О недостатках современного кино

Анна Каменкова говорит: «Сегодня время ускорилось во всем. Молодые актеры снимают сериалы стремительно, по серии в день. Они просто не успевают поймать тот кайф актерский, вникнуть в свою роль, и мне их поэтому даже жалко. И характеры у них сейчас не те. Молодая актриса легко может нахамить гримеру, опаздывать на площадку, чуть ли не на “ты” с режиссером быть. Это все печально, для нас — актеров старой школы — просто недопустимо».

Несмотря на преклонный возраст, Анна Семеновна не ощущает недостатка в ролях. У нее много работы в театре, она снимается в фильмах. Сериалы «Оффлайн» и «Медиатор» с ее участием стали очень популярными. Вскоре актриса планирует сняться в новом сезоне «Теста на беременность». Так что в ближайшее время зрители точно еще не раз увидят ее на экране и на сцене театра.