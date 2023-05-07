 

Та самая «Новая газета»

07.05.2023, 13:00, Разное
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ОТ РЕДАКЦИИ

Мы выпустили уже четвертый номер Той самой «Новой газеты» — издания с бумажной ДНК, но выходящего (пока) в формате PDF.

Сердце номера — спецпроект «Зверье», в котором вы познакомитесь с толстокожим Гансом, непотопляемым Сэмом, тувинскими лошадками и другими животными, которые победили фашизм вместе с людьми.

А также:

Напасть. Обзор диверсий от Крымского моста до Сенатского дворца Кремля.

Репортаж из уральской Сосьвы, ставшей первой жертвой сезона пожаров в России.

Цитаты из книг отца Александра Меня, которые 25 лет назад сожгли на костре, — с предисловием Алексея Тарасова.

Как получить четвертый номер издания?

Если вы уже стали Соучастником, то делать ничего не нужно — и первый, и последующие выпуски вы будете получать на почту без дополнительных условий.

А можно подписаться на нашу рассылку «Конверт» — и получать газету вместе с остальным интересным и полезным контентом.

Источник: Новая газета


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