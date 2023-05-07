Горячих туров из Новосибирска в 2023 году не будет, заявил эксперт

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров Новосибирска пояснил о тенденциях туристического сезона 2023 года. Он будет отличаться от предыдущих сезонов.

Светлана Фоменко говорит, что горячих туров в 2023 году не будет, поэтому она советуют бронировать их заранее, чтобы не платить завышенные цены ближе к началу сезона.

На данный момент из Новосибирска есть прямые рейсы в Таиланд, Юго-Восточную Азию и Турцию, а также в Объединенные Арабские Эмираты. Из Москвы можно отправиться на Кубу, Мальдивы и в Юго-Восточную Азию.

В 2023 году Сочи был очень популярным российским туристическим направлением. Из-за закрытых воздушных путей билеты в Крым стали менее востребованы, поэтому добраться до Крыма можно на автобусе, поезде или на своем автомобиле.