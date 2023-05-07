 

Газпром поставляет газ из Украины в Юго-Восточную Европу в объеме 39,3 млн куб. м. через Суджа

07.05.2023, 12:35, Разное
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“Газпром” поставляет газ из Украины в Европу транзитом в объеме 39,3 млн кубометров в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) “Суджа”, рассказал журналистам в воскресенье представитель российской корпорации.

Украинцы подтвердили, что “Газпром” поставляет российский газ для транзита через Украину в объеме 39,3 млн. кубометров. По состоянию на 7 мая. “Заявка на учет газа в Сохрановке отклонена”, – сказал он. Объем газа, прокачанного в субботу, 6 мая, составил 39,5 млн куб. м.

На сайте оператора украинской ГТС УГТСУ ранее сообщалось, что транзит газа по территории Украины 7 мая может составить около 39,3 млн. куб. м.

Только транзитный маршрут через Украину доступен для российского газа в Западную и Центральную Европу. Газопровод “Северный поток” полностью остановлен. Турецкий поток”, “Голубой поток” предназначен для Турции, а также для стран Южной Европы и Юго-Восточной Европы.


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