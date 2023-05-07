 

Бедный Юдашкин: москвичи обсуждают странности скандальных похорон кутюрье

07.05.2023, 12:25, Разное
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Начать нужно с того, что само место для панихиды казалось всем странным. В апреле прошлого года было объявлено, что в залах прощания Троекуровского кладбища будет проходить капитальный ремонт. Организатор закупки предлагал почти три с половиной миллиона рублей за то, чтобы привести некрополь в божеский вид – такая сумма значится в окрытом тендере.

Вскоре исполнитель нашелся и закипела работа. Со здания, где находится траурный зал, сегодня сбита вся декоративная облицовка, оно затянуто в леса, окна закрыты фанерой, повсюду краска и строительная пыль. Стройплощадка! Именно здесь почему-то и решено было прощаться со знаменитым дизайнером, который остро чувствовал и любил красоту. Точно в Москве нет приличных мест, в которых не ведется капитальный ремонт.

Ожидающие доступа к гробу только про это и говорили, кажется. Это как в романе Михаила Булгакова “Мастер и Маргарита”, где Азазелло удивлялся похоронной процессии литераторов: “Удивительное у них настроение. Везут покойника, а думают только о том, куда девалась его голова!”

Еще одна странность – отстутствие на прощании Филиппа Киркорова. Юдашкин много шил для него, Киркоров как специальный гость участвовал в его праздничных показах, а в новогодних “огоньках” они даже пели вместе! Вместо себя Король российской эстрады отправил… пресс-секретаря и 90-летнего отца на костылях.

И тут же поползли слухи, что патриот России болгарин Филипп Киркоров якобы не хочет пересекаться с бывшей женой, которая получила гражданство Израиля и живет на Земле Обетованной с иностранным агентом. А она, в свою очередь, даже своего бывшего свекра Бедроса Киркорова вниманием не удосужила.

А уж про селфи фанатов с артистами на фоне свежей могилы и данные между крестов автографы и говорить не хочется – все и так понятно со скорбящей публикой.


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