 

Печальная новость – скончался актер из “Убойной силы”

07.05.2023, 12:25, Новости дня
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Трагическая новость потрясла фанатов культового сериала “Убойная сила”. По последним данным, актер умер в одной из петербургских больниц.

Большинство зрителей знали и любили Александра Тютрюмова за исполнение ролей в таких сериалах, как “Убойная сила” и “Агент национальной безопасности”. Однако начинал он, как и многие коллеги, с театра.

На театральные подмостки Тютрюмов попал сразу после выпуска из ВГИКа. Первым местом работы оказался Народный театр областного Подпорожья.

Пока что информация о причинах смерти актера не разглашается. У артиста остались жена, двое детей и двое внуков. Светлая память об этом талантливом артисте останется в сердцах многих его поклонников навсегда.


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