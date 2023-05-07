Скандалы: Смольный не может провести позитивную предвыборную кампанию Беглова – политолог Елисеева

Политолог Наталия Елисеева высказалась о предвыборной кампании губернатора Петербурга Александра Беглова

Она считает, что администрация губернатора не сможет успешно ее построить на достижениях Фонда капитального ремонта из-за провалов ведомства. По словам Елисеевой, петербуржцы уже неоднократно видели, как городское правительство игнорирует важные проблемы. ФКР предоставляет позитивные отчеты, в то время как реальность в части проведения капитального ремонта в Северной столице сильно от них отличается, уточнила эксперт.

«Позитивные отчеты фонда капремонта и реальное положение дел — это еще один неудачный кейс, еще одно неудачное решение команды Беглова, которое не будет исправлено. Хотя варианты исправить, обратить внимание и сделать на этом позитивную кампанию, которая может быть в плюс Беглову, они не могут. Это возможно, но я очень сомневаюсь, что будет реализовано»,

— заявила политолог в комментарии Peterburg News.

Деятельность ФКР вызывает ряд вопросов. Так, Жилищный комитет Петербурга в 2021 году провел проверку фонда. Оказалось, что в организации числятся неквалифицированные специалисты, аукционы проводятся без подписания контрактов.

Как писали СМИ, Беглов рассчитывает в 2024 году переизбраться на второй срок. При этом эксперты сомневаются в успехе его кампании. Это связано с множественными управленческими провалами и нерешенными проблемами, включая работу ФКР и низкие темпы развития метрополитена.