Рупор тоталитарной пропаганды: Пригожин о причинах вывода ЧВК “Вагнер” из Артемовска

Пригожин о причинах вывода ЧВК "Вагнер" из Артемовска

Для того, чтобы исключить кривотолки, отвечаю на главные вопросы, которые есть у общества ко мне и к ЧВК «Вагнер».

I. Что делала ЧВК «Вагнер» в Бахмуте? Зачем был нужен Бахмут?

1. ЧВК «Вагнер» зашла на территорию населенного пункта Первомайское 19 марта 2022 года, в связи с тем, что российские Вооруженные силы не могли справиться с поставленными задачами, продвинуть фронт в западном направлении и прорвать оборону ВСУ по линии 2014 года.

2. ЧВК «Вагнер» успешно справилась с задачей прорыва укрепрайона обороны ВСУ, первой точкой которого стал населенный пункт Попасная, к 9 мая 2022 года. Наличие данных укрепрайонов в планах СВО не значилось. Мы должны были взять Попасную к 14-15 мая, но уперлись для того, чтобы сделать это по традиции ко Дню Победы.

3. После бегства подразделений МО РФ из Херсонской, Николаевской, Харьковской и Луганской областей (Красный Лиман, Купянск, Изюм), подразделения ЧВК «Вагнер» сдержали натиск противника на фронте протяженностью 148 км, при этом за сутки выставила позиции на части фронта протяженностью 38 км.

4. 8 октября 2022 года совместно с Генералом Армии Сергеем Суровикиным было принято решение о начале операции «Бахмутская мясорубка» – штурм населенного пункта Бахмут с целью спровоцировать Владимира Зеленского вбрасывать как можно больше сил для удержания Бамхута. В Бахмуте мы перемалывали ВСУ, отсюда название – «Бахмутская мясорубка».

5. Целью операции «Бахмутская мясорубка» было дать возможность подразделениям российской армии занять выгодные рубежи обороны, провести мобилизацию, дооснащение, обучение личного состава и повысить свой боевой потенциал.

6. Сроком операции совместно с Генералом Армии С.Суровикиным был принят период 6 месяцев (условно до 8 апреля 2023 года).

7. Стратегического значения для дальнейшего продвижения на запад населенный пункт Бахмут не имеет.

8. Стратегическое значение для продвижения российской армии имеет взятие населенных пунктов Краматорск, Славянск, Дружковка, Константиновка – «Донбасское кольцо», западнее которого открываются равнинные территории, на которых ВСУ тяжело удерживать оборону в случае ведения наступления превосходящими силами российской армии.

II. Почему возник “снарядный голод”?

9. На фоне продвижения ЧВК “Вагнер”, которая заняла 1500 кв. км и 71 населенный пункт, Министерство обороны РФ терпело неудачи: поражения на фронтах, отсутствие управления, скандалы с мобилизацией, проблемы со снабжением, дисциплиной и так далее.

10. Для компенсации своих неудач, по причине зависти, при попытках интриг Министерство обороны приняло решение начать противодействие ЧВК «Вагнер»:

– был запрещен набор добровольцев среди заключенных;

– прекращены поставки вооружения;

– урезана поставка боеприпасов до 30% от заявок (с мая 2023 года – до 10%).

11. Министерство обороны создавало и другие проблемы:

– прекратились выдачи заслуженных орденов и медалей погибшим;

– ЧВК «Вагнер» было отказано в возможности самолетных рейсов для переброски личного состава с территории Африки в зону СВО;

– взаимодействующим с ЧВК «Вагнер» лицам из Министерства обороны было запрещено коммуницировать с подразделениями ЧВК «Вагнер»;

– отключена специальная связь;

– было отказано в самолетах для оперативной переброски боеприпасов.

12. Несмотря на противодействие Министерства обороны, ЧВК «Вагнер» продолжила успешно вести боевые действия.

13. Для того, чтобы обеспечить полную «снарядную блокаду», которая заключается не в искусственном дефиците снарядов, а в полном прекращении поставок, был уволен генерал-полковник Михаил Мизинцев.

14. У ЧВК «Вагнер» имеется возможность приобретения снарядов иными способами, не из запасов российской армии. Однако в содействии собственным поставкам и производстве боеприпасов ЧВК «Вагнер» совместно с иностранными партнерами было отказано.

III. Почему ЧВК “Вагнер” выходит из Бахмута?

15. ЧВК «Вагнер» воюет уже почти 400 дней, с 19 марта 2022 года. Практически все подразделения после проведения военных операций (на которые, согласно всем действующим военным нормам, отводится 25 дней) выводятся на переформирование, переподготовку и отдых.

16. За семь месяцев «Бахмутской мясорубки» ЧВК «Вагнер» утратила свой боевой потенциал. Причиной этому стали ограничения в приеме личного состава, созданные в феврале 2023 года, отсутствие необходимого количества вооружения, отсутствие необходимого количества боеприпасов (искусственно созданный «снарядный голод»).

17. Следует отметить, что операция «Бахмутская мясорубка» была рассчитана главным образом не для взятия населенного пункта Бахмут, а для перемалывания подразделений ВСУ и организации передышки российской армии для восстановления боеспособности.

18. Свою задачу «Бахмутская мясорубка» полностью выполнила.

19. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 7 марта 2023 года заявил, что взятие под контроль Бахмута откроет дорогу к дальнейшему наступлению вглубь обороны украинской армии. Он назвал Бахмут важным узлом обороны украинских войск в Донбассе. В направлении Славянска и Краматорска оперативный простор уже открыт, и остаток в 2,42 кв. км значения для оперативного простора не имеет.

IV. Что будет делать ЧВК «Вагнер» после выхода из Бахмута?

20. После выхода из Бахмута ЧВК «Вагнер» выйдет в тренировочные лагеря для восстановления боеспособности, доподготовки подразделений, и будет находиться там до момента исчезновения угрозы для России и российских граждан в рамках данной военной операции. В случае возникновения угрозы, ЧВК «Вагнер», безусловно, незамедлительно встанет на защиту своей Родины.

21. Большинство бойцов и командиров вступили в ЧВК «Вагнер», уйдя из подразделений Министерства обороны, так как полностью потеряли к ним доверие. Поэтому подразделениями ЧВК «Вагнер» принято решение о невозможности вступления в структуры Министерства обороны. Также следует отметить, что ЧВК «Вагнер» – это коллектив единомышленников. Большинство «вагнеровцев» лучше уйдут на заслуженный отдых, чем перейдут в другие подразделения. ЧВК «Вагнер» – не место несения службы, это призвание и философия.

V. Как ведется расчет нормы боеприпасов?

(Все цифры несколько искажены, но общий смысл и пропорции соблюдены)

22. Итак, каким образом делается расчет боеприпасов. Берем за основу условную группировку ЧВК «Вагнер» в 30 тысяч человек на боевых задачах в Бахмуте.

– Напротив ЧВК «Вагнер» находится противник в количестве около 80 тысяч человек. А непосредственно в Бахмутской агломерации около 35 тысяч человек противника.

– При наступлении стандартное соотношение сил по нормативам должно быть 3:1. То есть на каждого обороняющегося – трое наступающих.

– При группировке противника в 35 тысяч человек и количестве вооружения [X], ЧВК «Вагнер» должна составлять 105 тысяч человек, а количество вооружений [X] х 3.

– Таким образом боевой потенциал ЧВК «Вагнер» должен превосходить в три раза потенциал противника.

– Фактически боевой потенциал ЧВК «Вагнер» меньше боевого потенциала противника в 1,2-2 раза (то есть в 3,6-6 раз меньше, чем требуется для наступательных действий).

– Несмотря на недостаток численности подразделений, вооружения и боеприпасов, ЧВК «Вагнер» компенсирует этот недостаток серьезным превосходством в уровне организации, взаимодействия и подготовки.

23. ЧВК «Вагнер» расходует в среднем 6 тысяч снарядов в сутки. И подает свои заявки, исходя из требуемого количества, исключительно по опыту предыдущих дней.

24. До мая 2023 года руководство Министерства обороны подписывало от 10 до 30% потребности боеприпасов, указанных в заявке, – в зависимости от периода. Однако, благодаря действиям ответственных офицеров Министерства обороны, нам удавалось получать их больше, чем подписано — а именно, от 30 до 60% от потребности.

25. Таким образом, в среднем, с октября 2022 по май 2023 года мы получали 38% от запрашиваемой потребности.

26. Та же самая ситуация с вооружением и военной техникой: обеспеченность ЧВК «Вагнер» по танкам, артиллерии и бронемашинам составила 30-40% от необходимого количества для выполнения боевых задач.

27. Как считать необходимое количество боеприпасов? Существует много различных вариантов:

– Первый: из опыта ведения боевых действий с учетом количества, в том числе недостающих танков, артиллерии, бронированной техники и вооружения за предыдущий период. Так, как считаем мы – это самый практичный вариант.

– Второй: согласно нормам, определенным Правилами стрельбы и управления огнем, расход боеприпасов на подавление взводного опорного пункта противника составляет 180 снарядов на 1 гектар. Средняя длина фронта ЧВК «Вагнер» с учетом разных периодов — 80 км. Это около 400 опорных пунктов противника. На их подавление необходимо 180 х 400, то есть 72 тысячи снарядов в день. И так ежедневно.

– Третий: для подавления одной механизированной дивизии НАТО на условную операцию (25 дней) необходимо около 270 тысяч расчетных боеприпасов (152 мм), согласно методике оперативно-тактических расчетов. Одна дивизия НАТО — это 12 тысяч человек. 35 тысяч — это три дивизии. Три дивизии — 270 тысяч умножить на 3 (для подавления) — 810 тысяч снарядов. Делим на 25 дней —получаем 32 тысячи снарядов в день на подавление.

28. Напоминаю: мы просили 6 тысяч снарядов в день, нам подписывали от 600 до 1000 снарядов, а получали мы 1,5-2 тысячи в день.

29. Для примера, чтобы не раскрывать секреты: 10 наименований боеприпасов, которые были заказаны на первую декаду мая. Запрошено ЧВК «Вагнер» 45 тысяч, подписано к выдаче 5800 снарядов.

30. Спасибо генерал-полковнику Мизинцеву, что выдавал чуть больше, чем подписывали в Генштабе. Крайне мало, но хоть что-то. С 1 мая, после его увольнения, больше не выдают совсем.

VI. Как влияет нехватка боеприпасов на санитарные потери?

31. Для сохранения боеспособности во время полномасштабной войны считаются приемлемыми потери («200-е» и «300-е») в 10-12% за 25 дней (длительность проведения условной военной операции).

Арифметика очень простая:

— Если дают 18 тысяч снарядов в день, потери составляют 10%;

— Если дают 6 тысяч снарядов в день, потери — 24%;

— Если дают 2 тысячи снарядов в день, потери составляют 35% и выше.

10% боеприпасов от нормы никто не рассчитывает. В таком случае подразделение обречено на гибель. Теперь мы получаем 10%.

32. ЧВК «Вагнер» по военным расчетам должны давать 18 тысяч снарядов в день. И должно быть вооружение [X] х 3. В этом случае потери составляли бы 10-12% в условиях полноценной войны. У ЧВК «Вагнер» было количество вооружений не [X] x 3, а [X], поэтому мы и просили не 18, а 6 тысяч снарядов. В этой ситуации наши потери должны были бы быть 24%, при 6 тысячах снарядов. Но нам давали 2 тысячи, благодаря усилиям ответственных генералов и Мизинцева. Поэтому наши расчетные потери должны были быть 35% за каждые 25 дней. То есть ЧВК «Вагнер» за 6 месяцев «Бахмутской мясорубки» должна была потерять 200% личного состава.

33. Необходимо отметить, что при потере 30% подразделение считается не боеготовым. Мы должны были выполнить одну боевую задачу (25 дней): умереть и переформатироваться, и так 14 раз подряд. Вместо этого мы как-то уже 14 месяцев подряд воюем. Это говорит о безумной эффективности ЧВК «Вагнер». Это стандартные расчеты, которым учат в Генштабе.

34. Безусловно, потери, еще раз повторюсь, благодаря высочайшему уровню обучения, управления и взаимодействия, ниже расчетных. Но ЧВК «Вагнер» все-таки понесла значительные потери, и, несмотря на это, мы живы: не потеряно взаимодействие, управление и боевой дух.

35. ЧВК «Вагнер» искусственно приведена к небоеготовности за счет искусственно созданного «снарядного голода».

36. Как мы выживаем? Ответ простой. Управление, оптимизация, военные хитрости, взаимодействие, немедленный ремонт, восстановление и модернизация: как военной техники, так и личного состава, который, получив ранение, проходит быстрый курс восстановления и снова рвется на выполнение боевых задач. Потому что мы — монолитная команда единомышленников.

37. Эти качества позволили нам перемолоть около 50 тысяч солдат ВСУ убитыми и не допустить контрнаступления противника до сегодняшнего дня по всей линии фронта.

VII. Где есть снаряды?

38. Российская военная промышленность вышла на объем производства снарядов достаточный, чтобы обеспечить в полном объеме около 5 таких боеспособных соединений, как ЧВК «Вагнер», с длиной фронта 120-150 км и одновременным наступлением по всем участкам фронта.

39. Объемы запасов вооружения и боеприпасов позволяют обеспечивать всех, в том числе по нормативным количествам.

40. Можно с уверенностью сказать, что две трети санитарных потерь ЧВК «Вагнер» вызваны исключительно искусственно созданным «снарядным голодом». Это десятки тысяч убитых и раненых граждан РФ, которые погибли и понесли тяжелые увечья из-за искусственно созданного «снарядного голода».

41. Надо учитывать, что многие другие подразделения тоже испытывают «снарядный голод». Предполагалось, что, если они получат снаряды, то поделятся с ЧВК «Вагнер». Поэтому прекращение деятельности ЧВК «Вагнер» положительно скажется на других частях и подразделениях, и позволит обеспечить их боеприпасами.

(с) Пригожин

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На утро 7 мая силы ЧВК "Вагнер" контролировали 95% Артемовска. 10 мая их сменяют силы спецназа "Ахмат" Рамзана Кадырова, который вчера в продолжение письма Пригожина Шойгу, написал открытое письмо Путину с просьбой одобрить ротацию войск в Артемовске.

PS. На фото пылающий квартал многоэтажек на западных окраинах Артемовска, где еще остались последние опорники ВСУ. Обстрел велся "зажигалками" из РСЗО "Град."

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