Царица наук

Ключевым элементом обвинения против Беркович и Петрийчук оказалась некая «деструктологическая экспертиза». Рассказываем, кто ее провел.



Профессор Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Роман Анатольевич Силантьев, возглавляющий единственную в мире «лабораторию деструктологии». Фото: соцсети

В дело режиссера Жени Беркович и драматурга Светланы Петрийчук, отправленных 5 мая в СИЗО Замоскворецким судом Москвы, чуть ли не впервые в истории российской, да и мировой юриспруденции/криминалистики вошла некая «деструктологическая экспертиза». Соответствующую науку недавно придумал профессор Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Роман Анатольевич Силантьев, возглавляющий единственную в мире «лабораторию деструктологии» (создана в 2019 году).

По самоироничному признанию профессора, каждый полновесный доктор наук мечтает придумать свою науку. А в эпоху, когда гуманитарное знание в РФ вновь сливается с пропагандой и используется для репрессий, «деструктология» может стать царицей наук.

«Деструктология» — наука оруэлловского цикла, хорошо развивающая гибкость мышления. Ее отец-основатель много лет возглавляет «Правозащитный центр» Всемирного русского народного собора (ВРНС), опекаемого патриархом РПЦ, где «правозащитная деятельность» играет столь неожиданными красками, что разобраться в них без знания оруэлловского новояза нереально.

Начнем с того, что разные демократические ценности, к которым апеллируют привычные нам правозащитники, в «Правозащитном центре» ВРНС табуированы — русский народ, наоборот, нуждается в защите от этих ценностей. Конечно, в первую очередь — от ЛГБТ: несколько лет назад Силантьев призвал Роскомнадзор проверить кинофестиваль «Бок о бок» — и надзирающий орган заблокировал все связанные с ним сайты. Более того, Силантьев требовал извинений от московского омбудсмена Татьяны Потяевой, которая посмела признать право «сексуальных меньшинств» на проведение фестиваля.

Когда в июле 2020 года YouTube заблокировал каналы радикального проекта Константина Малофеева «Царьград», «Правозащитный центр» бросился на защиту конфессионально близкого предпринимателя. Главный довод — РФ не должна исполнять международные правовые акты, противоречащие ее законам и интересам. По сути, Силантьев призывал (за два года до того, как это стало модным) к блокировке всего YouTube в РФ за нарушение требования о хранении данных хостинга на территории России.

Правовая оценка художественных произведений обычно очень субъективна и зависит не столько от суда и следователя, сколько от экспертов.

Попытки адвокатов Беркович и Петрийчук показать, что «деструктология» не является признанной наукой, а нормативные акты РФ не предусматривают «декструктологических экспертиз», пресекались судом. Удовлетворяя другие ходатайства защиты, попытки оспорить «деструктологию» суд категорически отверг.

Представленное суду «экспертное заключение» на 125 листах было написано за один день.

Беркович и Петрийчук подозревают по «террористической» статье 205.2 УК РФ (до семи лет лишения свободы) из-за пьесы «Финист Ясный Сокол», посвященной русским девушкам, которые стали женами боевиков ИГИЛ (признано террористическим и запрещено в РФ). Силантьев и Хизриева усмотрели в пьесе не только идеализацию ИГИЛ и его противопоставление российскому обществу, но и признаки феминизма, несовместимого с традиционным российским «андроцентризмом» (ἀνδρός — по-гречески «мужчина»).

Так что вопреки Конституции и законам РФ эксперты провозглашают принцип доминирования мужчин как нечто само собой разумеющееся и самоочевидное для российской культуры.

Если такой подход получит поддержку наверху, то следующей наукой, которую изобретет Силантьев, вполне может стать андроцентрология!

Загадка карьеры

В официальной биографии Романа Силантьева имеется существенная лакуна. Будущий отец «деструктологии» родился в Москве в 1977 году, с 1994 года учился на географическом факультете МГУ. Еще до окончания университета, в 1998-м, не имея какого-либо церковного бэкграунда, принят митрополитом Кириллом на работу в Отдел внешних церковных связей Московского патриархата (ОВЦС МП), спустя три года стал исполнительным секретарем Межрелигиозного совета России, а затем секретарем-координатором Межрелигиозного совета СНГ.

Очень ответственные посты для 24-летнего юноши, учитывая значение, которое тогда придавала РПЦ своим межрелигиозным проектам на постсоветском пространстве.

Нынешний патриарх не только дал импульс стремительной карьере Силантьева, но и поддерживал своего подопечного в дальнейшем. Радикальная антимусульманская риторика (об этом ниже) стоила Силантьеву должностей в межрелигиозных советах, взамен которых он возглавил «Правозащитный центр» Всемирного русского народного собора (глава собора — тот же Кирилл) и вошел в Экспертный совет по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Минюсте, от вердиктов которого зависит регистрация религиозных организаций в РФ. В качестве доктора наук Силантьев заседает в совете Высшей аттестационной комиссии по теологии — после ее признания светской наукой.

Набрав академический вес, Силантьев осознал, что ему тесно в религиозной теме, появилась потребность раздвинуть рамки:

«Наши граждане гибнут и теряют свое имущество не только вследствие деятельности экстремистов и террористов. Неменьший урон наносят деструктивные субкультуры, суицидальные игры и увлечения, секты, маги и псевдоцелители, психокульты и медицинские диссиденты». Цель «деструктологии» — «государственническая»: «Повысить уровень национальной безопасности и минимизировать вовлечение жителей в деструктивные организации». А список таких организаций как раз и составит «лаборатория деструктологии».

Убивать ваххабитов и чернить муфтиев

«Необходимо резко ужесточать законодательство и перестать думать о том, что мирным путем и договорами можно что-то решить. Надо просто их уничтожать. Как мы убивали фашистов, так надо и убивать ваххабитов», — с таким призывом Силантьев выступил в далеком 2016 году.

«Исламоведение» было первой его специализацией, и лидеры российских мусульман вспоминают об этом с ужасом. Число радикальных мусульман в РФ Силантьев оценил в 700 тысяч, помимо «высшей меры» он предлагал подвергать их лишению свободы, вытеснению за границу или внесению в профилактические списки. Один из вытесненных, в прошлом лидер Национальной организации русских мусульман, а ныне доктор Карлова университета в Праге Вадим-Харун Сидоров рассказал «Новой», как отец «деструктологии» проделал свой путь из православных маргиналов в эксперты, «определяющие репрессивную политику в отношении инаковерующих». «Мусульманское сообщество недооценивало угрозу, исходящую от этого человека и подобных ему людей, — говорит Сидоров, — но праздник оказался на их улице, и они достигли экспертной гегемонии».

Чтобы силовикам проще было выявлять «ваххабитов», Силантьев придумал довольно незамысловатое определение, как отделить овец от козлищ:

«Для РФ традиционен ислам, который лоялен государству, когда его представители готовы воевать за свою страну, даже ведя войну с единоверцами. Немаловажную роль здесь играет уважительное отношение к православному большинству». Религия в таком представлении редуцируется до чисто политического инструмента, который служит либо «нам», либо «нашим врагам».

Первая монография нынешнего профессора — «Новейшая история исламского сообщества России» (М., 2005) — подорвала как традиционные исламоведческие подходы, так и отношения автора с исламской уммой. Силантьев написал детективно-публицистическое исследование в стиле «Компромат.Ру». Если можно так выразиться, «ввел в научный оборот» разного рода сплетни и подробности частной жизни исламских лидеров России, с которыми несколько лет плечом к плечу работал в межрелигиозном совете. Юношеский максимализм или плохое воспитание? Но доступ ко многим вошедшим в монографию сведениям можно получить только оперативным путем.

Главе Духовного управления мусульман Азиатской части РФ шейху Нафигулле Аширову исламовед вменил две судимости в начале 70-х, наличие блатных татуировок на теле, «недоказанную попытку изнасилования» и связь с криминальными группировками на Урале.

Председателю Совета муфтиев РФ шейху Равилю Гайнутдину — «тесные связи» с кавказскими ОПГ,

исламскому философу Гейдару Джемалю — «инвалидность второй группы по шизофрении» и «оккультизм».

Наиболее изощренно Силантьев написал о ветеране официального российского ислама, председателе Центрального духовного управления мусульман с 1980 года шейхе Талгате Таджуддине:

«С медицинской точки зрения, — говорится в монографии, — представляется достаточно сомнительным, чтобы человек мог быть одновременно алкоголиком и наркоманом, гомосексуалистом и сторонником неограниченных гетеросексуальных связей, страдать шизофрений и паранойей, осложненными манией величия и истерическим синдромом».

Мусульманские структуры, входившие в межрелигиозный совет, после издания книги пригрозили РПЦ и администрации президента своим выходом из совета, если на должности секретаря останется такой «исследователь». На пресс-конференции 1 декабря 2004 года в Москве был предначертан будущий академический путь молодого ученого из ОВЦС: муфтий Равиль Гайнутдин назвал его деятельность «пагубной и деструктивной». Научный уровень монографии Совет муфтиев РФ оценил так: «Дайджест… слухов и сплетен, а также собственных домыслов, представляющих собой попытку очернить священнослужителей и руководителей почти всех религиозных центров традиционного ислама России». Мусульман поддержала тогда Федерация еврейских общин России, которая потребовала независимой экспертизы книги и извинений автора.

Вместо извинений последовал дальнейший научный рост Силантьева — от теории к практике, то есть к соучастию в уголовных преследованиях мусульман-«экстремистов». В начале нулевых азербайджанский ученый Эльмир Кулиев издал свой перевод смыслов Корана на русский. Когда через несколько лет в РФ началась кампания по признанию ряда исламских книг экстремистскими, Силантьев обратился в МВД с просьбой «проверить на экстремизм» издания по составленному им списку. Туда вошел и перевод Кулиева. В конце 2013 года Новороссийский суд признал его «экстремистским» и предписал уничтожить, что вызвало, мягко говоря, недоумение исламской уммы.

Силантьев утверждал, что письмо вместе с ним подписал муфтий Талгат Таджуддин, однако тот официально дистанцировался от случившегося, заявив, что Коран — неприкосновенная книга и не может подвергаться судебной экспертизе.

В разгар крымских событий, в марте 2014 года, Силантьев подсказывал новой администрации полуострова, кто из местных исламских лидеров «выражает интересы России», а кто нет. В черный список попал муфтий Эмирали Аблаев, которому противопоставлялся «лояльный» муфтий Ридван Валиев. Позже в интервью «Росбалту» Силантьев указывал на объекты репрессий:

«Альраид» — это украинское подразделение террористической организации «братьев-мусульман». А Духовное управление мусульман Крыма, по сути, является подразделением Меджлиса» (Меджлис крымско-татарского народа признан в РФ экстремистской организацией и запрещен.)

Когда в 2015-м ректор Московского исламского института Дамир Хайретдинов попросил МВД обратить внимание на «разжигание розни» в публикациях Силантьева, ведомство начало проверку в отношении самого заявителя. Силантьев с загадочным видом пояснил «Интерфаксу», что «это уже пятый случай отказа в возбуждении уголовного дела в отношении него по линии Совета муфтиев». Позже профессор добавил для полной ясности, что «действительно читает сотрудникам спецслужбы [ФСБ] лекции по деструктологии и готовит экспертизы по террористическим организациям».

Христианство как сатанизм, правозащита как репрессии

Компетенции Романа Силантьева востребованы и на «украинском треке». Разумеется, профессор осуждает Майдан, иронизирует над автокефалией Украинской церкви и всей душой поддерживает СВО. Но нечто креативное, «деструктологическое» пытается внести и в этот сюжет, демонстрируя уровень своей экспертной компетенции и прогностический талант. Когда в конце 2018 года предстоятелем вновь созданной Православной церкви Украины (ПЦУ) был избран митрополит Епифаний (Думенко), Силантьев называл его марионеткой, «миньоном патриарха Филарета», который якобы сохраняет реальную власть в ПЦУ. «Этого Думенко вообще никто толком не знает», — утверждал эксперт. Однако реальную власть в ПЦУ получил именно Епифаний, а Филарет уже в июне 2019 года отделился от него и заявил о возрождении Киевского патриархата, влившегося в ПЦУ шестью месяцами ранее.

Свою «украинскую концепцию» Силантьев презентовал в январском интервью нынешнего года, предсказав Украине полную дехристианизацию, несмотря на то что сегодня в Украине зарегистрировано больше православных общин, чем в РФ.

«Там [в украинском обществе] в основе неоязычество, — уверяет профессор. — Причем вполне себе сатанинского характера… Там сверхвысокий процент раскольников и сектантов. И массово присутствовали все эти неоязыческие секты. Это проникало и в культуру, и в литературу, даже в науку. Вот так и формировалась новая религия «украинство».

Мифологическое представление об Украине довершается убеждением в том, что столицей язычества является греко-католический Львов. Ну и характерный прогноз о судьбе Киево-Печерской лавры:

«Через несколько лет выяснится, что на этом месте было капище Перуна, и надо, так сказать, его восстановить».

Во время резонансных гонений на верующих в РФ «Правозащитный центр» вставал на сторону властей. В сентябре 2020-го он оправдывал применение силы, включая авиацию, при штурме «Города Солнца» Церкви последнего завета (Виссариона) в Красноярском крае. А о запрещенных в РФ свидетелях Иеговы отзывался так:

«Ничего они в жизни больше не умеют, кроме как экстремистской организацией руководить… Секта убивает все контакты за ее пределами, запрещает общение с людьми извне».

На средства президентского гранта Силантьев подготовил «скрепную» концепцию правозащитной деятельности, где, например, признается недопустимым участие в том, что власти провозглашают «спором хозяйствующих субъектов» (вспомним НТВ!).

Всеобщую презумпцию невиновности (между прочим, закрепленную законом) профессор называет «неуместной»:

«Коллеги полагают, что любой борец с системой неоспоримо законопослушен. И все попытки привлечь его к уголовной ответственности, например, за мошенничество или экстремизм, есть происки спецслужб. Тут можно вспомнить историю не только с братьями Навальными… Либеральные правозащитники злоупотребляют защитой опальных олигархов».

Те правозащитники, которые защищают экстремистов (а таковыми в РФ признаны те же «Свидетели Иеговы» или сторонники Навального), по Силантьеву, «выступают прямыми пособниками преступников». А склонность правозащитников отстаивать права меньшинств глава «Правозащитного центра» ВРНС называет «порочной» и не имеющей «никакого отношения к объективности».

Показатели его центра довольно скромны:

«Юристы центра ежегодно обрабатывают до 200 обращений граждан… Центр просит о помощи крупные и авторитетные СМИ, например, «Комсомольскую правду», журналисты которых своими публикациями способны наиболее эффективно решать серьезные проблемы».

…В стране, где агрессия — главная форма защиты, а смерть ценится дороже жизни, деструктология появилась очень вовремя. Она здесь вполне органична. Только такая наука способна структурировать параноидно-мифологическую картину мира, которая преподносится в РФ как невербализуемая «национальная идея».

Алекандр СОЛДАТОВ

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